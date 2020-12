Köptes ut av Färjestad – klar för KHL-klubb

När han värvades till Färjestad BK från KHL var tanken att Vojtech Mozik skulle vara en ledande back för klubben men riktigt så blev det aldrig.

I stället fick tjecken se sin speltid bli mindre och mindre och under hösten var han även petad vid några tillfällen.

Det fick den blivande 28-åringen att be om att få lämna Karlstad – och han köptes då ut från sitt kontrakt med FBK.

Nu är det klart var Mozik fortsätter sin karriär.

Det blir en återkomst till KHL – resten av årets säsong ska landslagsförsvararen spela i kinesiska Kunlun Red Star.

⚡️ #KRS signed 🇨🇿 D Vojtech Mozik until the end of 2020/2021 season. Praha, CZE native has recently left @farjestad_bk as the players rights on Vojtech were the part of Trevor Murphy trade. Mozek has already joined the team and is fit to play in our nearest games #RedStarHockey