Varje säsong är det flera av de allsvenska toppspelarna som tar klivet upp till SHL.

Här listar jag därför tio spelare som jag vill se få möjligheten att visa upp sig på högsta nivån inom svensk hockey.

Hockeyallsvenskan är en av de största källorna när det kommer till var SHL-klubbarna kollar för att värva spelare.

Så kommer fallet naturligtvis även vara inför nästa säsong. Kanske till och med i ännu större utsträckning?

Vi har redan fått se två allsvenska spelare, Villiam Haag och Nick Olesen, lånas in till SHL-klubbar för att täcka upp den närmaste tiden. Det är en smidig lösning för både klubbarna och spelarna då de redan finns här i Sverige och man behöver inte fixa och dona med migration, skatter på samma sätt.

När de flesta klubbarna nu har det ekonomiskt tufft kan det därför mer gångbart att värva allsvenska spelare. En spelare som kommer från Hockeyallsvenskan till SHL är säkerligen klart billigare än att värva in killar från KHL, AHL, Schweiz eller Tyskland.

Därför kanske fler SHL-lag blickar ner mot HA för att värva smartare och billigare inför nästa säsong.

Med det i bakhuvudet listar jag här tio spelare som jag vill se spela i SHL framöver, antingen om de lånas in under säsongen likt Haag och Olesen eller om de värvas till nästa säsong.

Fotnot: Jag har satt lite av en åldersbegränsning på spelare då det är högst ovanligt att 30+:are värvas till SHL så även om till exempel Henrik Björklund och Gustaf Thorell har varit lysande hittills så exkluderas de på grund av åldern.

Jonathan Dahlén, Timrå

(Okej, jag medger att detta är lite fusk eftersom att Dahlén inte kan värvas till SHL på samma sätt som övriga på grund av att San Jose Sharks har väldigt mycket att säga till om när det kommer till var Dahlén ska spela. Men låt en grabb drömma okej?)

Behöver det här ens någon förklaring?

Jag tror att i princip alla svenska hockeyfans vill se Jonathan Dahlén spela i SHL.

35 poäng på 16 matcher talar sitt tydliga språk den här säsongen. Den blivande 23-åringen är alldeles för bra för Hockeyallsvenskan och han har redan fått chansen att spela i Tre Kronor – utan att ha gjort en enda SHL-match i karriären.

Det vore otroligt spännande att få se hur Dahlén skulle stå sig i den svenska högstaligan och ifall han skulle kunna producera och dominera där också.

Tyvärr tror jag dock att chanserna är små att vi ska få se Jonathan Dahlén i SHL nästa säsong. Efter den här säsongen i Timrå tror jag att San Jose Sharks kommer att vara väldigt angelägna om att plocka över Dahlén till Nordamerika, om bara han vill.

Det enda alternativet jag kan se är ifall Timrå går upp till SHL till nästa säsong. Senast Timrå gick upp var Dahlén riktigt riktigt bra och en stor anledning bakom avancemanget. Han lämnade dock för AHL-spel direkt efter avancemanget och hade det sedan tufft i Nordamerika medan Timrå kom dundersist i SHL och åkte tillbaka ner igen. Om han nu skulle få chansen att spela SHL-hockey med klubben i sitt hjärta tror jag att han kommer vilja ta den. Tyvärr ligger ju detta i San Joses händer.

Jonathan Dahlén.



Pontus Andreasson, Björklöven

Hade redan lite SHL-intresse efter förra säsongen då det blev 21 poäng på 51 matcher men valde i stället att stanna kvar i Björklöven och hittills känns det som ett smart beslut.

Den här säsongen har Andreasson tagit ytterligare kliv framåt, fått en lite större roll i laget och ökat sin poängproduktion. 22-åringen inledde med 13 poäng på 17 matcher men har, precis som resten av laget, klingat av lite på sistone och bara gjort en poäng på de fem senaste matcherna. Behåller han samma poängsnitt över hela säsongen når han mellan 30 och 35 poäng, en bra notering för centern.

Det känns dock fortfarande som vi inte har fått se det bästa av Andreasson den här säsongen. Jag tror han har ännu mer att kräma ut av sitt spel och kan då öka sin produktion och stärka hans aktier inför säsongen 2021/22.

Munkedalskillen har noterats för en SHL-match i Frölundadressen men om han fortsätter sin fina utveckling finns det goda chanser att det blir SHL-spel nästa säsong för 22-åringen, antingen i Björklöven om de skulle gå upp eller att han värvas dit.

Pontus Andreasson.



Linus Karlsson, BIK Karlskoga

Här lär det vara rejäl huggsexa bland SHL-klubbarna framåt våren, om inte jakten redan har börjat för Linus Karlsson.

Flytten från Karlskrona till Karlskoga blev verkligen det som forwarden behövde i fjol då han gick från 22 poäng på 36 matcher till 18 pinnar på blott tolv matcher. Den här säsongen har 21-åringen fortsatt på inslagen bana och snittar mer än en poäng per match och känns som en av de mest spännande unga spelarna i Hockeyallsvenskan just nu. Han är otroligt spelskicklig och en fröjd att se ute på isen – något som man gärna skulle vilja se på en SHL-nivå.

Smålänningen står nästan för poänggaranti nuförtiden och det återstår att se ifall det skulle flyttas över till SHL ifall det skulle bli en flytt. Hans NHL-rättigheter ägs av Vancouver Canucks och om succén fortsätter kan de vara angelägna om att få se honom på en högre nivå innan de funderar på att plocka över honom till Kanada.

Linus Karlsson.



Daniel Marmenlind, Västervik

Västervik har lyckats bli en fin ”transportsträcka” för flera spelare som vill ta nästa kliv i karriären och den här säsongen är det målvakten Daniel Marmenlind som har utmärkt sig mest hos smålänningarna.

23-åringen värvades till VIK efter ett par riktigt starka säsonger i Hockeyettan och framgången har verkligen förts över till Hockeyallsvenskan. Innan säsongen började kändes det som att det var hugget som stucket vem som skulle få det största ansvaret av lagets målvakter: Marmenlind, Felix Sandström och Zackarias Skog.

Daniel Marmenlind har dock storspelat och visat att han är tillräckligt bra för att vara en förstakeeper – och kanske ännu mer. På 15 matcher har han 93,2 i räddningsprocent samt 1,97 insläppta mål per match. Med det är han den bästa målvakten i HA sett till statistiken, av alla burväktare som spelat mer än tio matcher.

Enligt Kvällsposten finns det redan SHL-intresse för den tidigare Örebrojunioren då Malmö Redhawks ska uppvakta Marmenlind inför nästa säsong. De lär inte vara ensamma om att vara sugna att plocka upp målvakten i högsta serien.

Daniel Marmenlind.



Rasmus Bengtsson, Tingsryd

Rasmus Bengtsson har haft en väldigt spännande karriärsresa då han spelade en hel säsong i Hockeyallsvenskan redan som 18-åring. Trots det har han egentligen aldrig spelat i SHL, han är bara noterad för fyra matcher i Rögle säsongen 2015/16.

Tingsrydskaptenen har tagit kliv och blivit bättre och bättre för varje säsong som har gått. I fjol var hans poängbästa säsong med 23 poäng på 52 matcher. Hittills den här säsongen har han gjort 21 (!) poäng på lika många matcher och är alltså nära att ha slå sitt poängbästa när inte ens halva säsongen är spelad. Samtidigt har backen tagit på sig mer ansvar över hela banan.

Att snitta en poäng per match som back är otroligt imponerande och även om poängtakten har saktat ner (poänglös i sina fem senaste matcher) kommer han garanterat börja producera snart igen. Det finns goda möjligheter för Bengtsson att nå 40 poäng den här säsongen, något som endast 14 backar har lyckats med tidigare i Hockeyallsvenskan.

Oavsett vad poängraden lyder till våren så råder det ingen tvekan om att Bengtsson har spelat så bra att han förtjänar att få visa upp sig i SHL och äntligen leva upp till potentialen som han spåddes ha som ung.

Rasmus Bengtsson.



Ludwig Blomstrand, Södertälje

Tog chansen i SHL 2017/18 men det blev endast tio matcher i Karlskrona innan avtalet bröts och Blomstrand flyttade tillbaka ner till Hockeyallsvenskan och skrev på för Södertälje.

Det har visat sig ge effekt för den kraftfulle forwarden. I fjol kom det stora genombrottet med 28 mål och 50 poäng på 49 matcher. Redan då fanns det intresse från SHL samt utländska ligor men Blomstrand valde i stället att stanna i Södertälje.

Den här säsongen inledde 27-åringen lite knackigt och har faktiskt varit petad under ett par matcher men har tagit det på rätt sätt och studsat tillbaka. Därefter har han återigen visat framfötterna och är en av SSK:s ledande spelare. Blomstrand snittar nästan en poäng per match just nu men det känns fortfarande som att han inte har spelat sin bästa hockey än.

Om han kan avsluta säsongen ännu bättre så kommer SHL-klubbarnas flockas kring honom, tunga forwards med bra skott och näsa för mål växer ju inte direkt på träd.

Ludwig Blomstrand.



Marcus Hardegård, Timrå

Efter 20 matcher har Hardegård +25 vilket är bäst plus/minus-statistik av alla i hela Hockeyallsvenskan. Och visst: ”plus/minus är ingen bra värdemätare för en spelare, det visar bara hur bra laget är”.

Men Marcus Hardegård är också en stor anledning till att det går så bra för Timrå som det har gjort.

I år har det stora genombrottet kommit för den 23-årige backen. I fjol stod han för 25 pinnar på 42 matcher men i år har det redan blivit 18 poäng efter 20 matcher. Samtidigt ser Hardegård mycket mer bekväm ut i rollen som toppback och har tagit steg för att bli en bättre försvarare. Han ligger oftast rätt och osar självförtroende båda i defensiv zon samt i offensiven. Om det finns något man kanske kan skulle kunna önska mer av Älsvbyprodukten så vore det kanske mer mål. Just nu har det blivit två mål, vilket kanske är lite för lite för en ledande back som även är framträdande i powerplay.

Har redan gjort en säsong i SHL med Timrå men då visade han inte upp sina bästa sidor. Därefter har han utvecklats fint de här två säsongerna och om Timrå inte går upp till våren kommer det vara svårt för klubben att hålla SHL-lagen borta.

Marcus Hardegård.



Måns Lindbäck, Södertälje

För ett par år sedan var det nog inte många som trodde att Måns Lindbäck skulle locka SHL-intresse men oj som han har tagit kliv sedan dess.

Redan i fjol kom ett stort lyft för Kalmarkillen som gick från åtta poäng till 25. Den här säsongen har han fortsatt på inslagen bana och verkar bara ha fått ännu mer självförtroende ute på isen. Funkar också väldigt bra med unge Hugo Gustafsson vilket bidrar till den offensiva produktionen.

Behåller han samma mål- och poängsnitt under resten av säsongen som under första halvan så kommer 24-åringen landa på 20 mål och 38 poäng, två riktigt fina noteringar på allsvensk nivå.

Något som ytterligare talar för att Lindbäck kan vara en fin värvning för en SHL-klubb är att han inte står och faller på offensiven. Han har tidigare varit en bra rollspelare i SSK för att sedan växa ut till en poängspelare. Värvas han till SHL finns det mycket som talar för att han kan göra en liknande resa. Han kommer funka bra i en tredje- eller fjärdekedja och göra slitjobbet för att sedan blir mer bekväm med nivån och börja leverera offensivt. Kan vara ett riktigt fynd för en SHL-klubb.

Måns Lindbäck.



Anton Svensson, Tingsryd

En liten dark horse men också en personlig favorit. Jag tycker att Anton Svenssons framfart i Tingsryd har flugit lite under radarn den här säsongen.

I fjol blev det 22 poäng på 43 matcher för forwarden men i år har Svensson tagit ett jättekliv framåt och redan matchat noteringen från i fjol, 22 poäng, efter bara 20 matcher. Han har även förbättrat sitt målskytte med elva kassar redan jämfört med de nio fullträffar han satte under förra säsongen.

Södertäljesonen är en rivig forward som inte är rädd för att ge sig in i obekväma situationer och får mycket utdelning för sitt spel. De främsta egenskaperna ligger dock i offensiven där 27-åringen är väldigt stark på pucken och har en fin spelförståelse. Har även en bra näsa för målet vilket såklart aldrig skadar.

Han har en väldigt offensiv roll i Tingsryd vilket är en av anledningarna till succén – men frågan är om han skulle få ut lika mycket av sitt offensiva spel vid en SHL-flytt. Inte för att han är dålig defensivt men för att hans allra främsta styrkor ligger i offensiv zon. Om han inte får möjligheten att spela till sina styrkor i ett SHL-lag skulle Svensson dock kunna flytta till ett allsvenskt topplag eller utomlands för att få ut mer av sitt spel än vad han skulle ha fått i SHL.

Anton Svensson.



Jens Lööke, Timrå

Albin Lundin eller Jens Lööke? Jens Lööke eller Albin Lundin?

Jag ville inte att listan skulle bli för Timrå-dominerad så bestämde mig för endast tre stycken och det innebar att en av dessa var tvungna att falla bort. Detta var det tuffaste beslutet men efter mycket betänketid landade jag på Lööke.

Han har tagit ett stort steg framåt den här säsongen och ser ut att krossa sin poängnotering från i fjol. Elva mål och 29 poäng på 21 matcher hittills jämfört med tolv mål och 39 poäng på lika många matcher. Målskyttet har alltså blivit klart bättre för Gävlekillen som även har tagit mer ansvar och är en drivande kraft i Timrås offensiva spel.

Lööke spelade i SHL med Brynäs som 18-åring men därefter har det endast blivit spel i Hockeyallsvenskan samt AHL för den trefaldige JVM-forwarden. Det känns därför som en trolig lösning för 23-årigen att nu återvända till SHL efter att ha bevisat sig genom två kanonsäsonger i HA. För Albin Lundin gäller nämligen såklart samma sak men jag kan också se honom bestämma sig för att testa på spel utomlands, kanske i Finland dit många allsvenska toppspelare flyttat de senaste åren.

Jens Lööke och Albin Lundin.



Bubblare: Albin Lundin (Timrå), Tyler Vesel(Björklöven), Hugo Gustafsson(Södertälje), Emil Kruse (Västerås), William Wallinder (Modo).

