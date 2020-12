Björklöven har haft en tuff vecka då misstankar riktades mot lagets spelare om matchfixing.

Nu berättar Per Kenttä mer om hur situationen har varit fram till att utredning lades ner.

– Man skulle kunna skriva en bok om känslorna och bergochdalbanan den här veckan, säger Kenttä i C More.

Björklöven gick på en rejäl plump i måndagens match mot Mora då man förlorade med hela 8-4 efter att ha haft ledningen med 3-0.

Som om det inte vore något misstänktes lagets spelare för att ha lagt sig efter märkliga oddsrörelser under matchens gång.

En utredning startades av hockeyförbundet men SIF hittade inget som pekade åt matchfixing.

– Utredningen konstaterar att händelsen grundar sig i ett mänskligt misstag och det känns tillfredsställande att vi inte hittat några indikationer på matchfixning, sade förbundets tävlingschef Olof Östblom i går.

”HOPPAS VI KAN LÄGGA DET BAKOM OSS”

För Björklövens del är det väldigt skönt att få rentvås från skuld och nu berättar sportchefen Per Kenttä om hur känslorna inom laget har varit under de senaste dagarna.

– Vi har spelare som har mått väldigt dåligt. Det är inget att sticka under stol med. Det är normalt när man blir anklagad för sådana här allvarliga brott när man är oskyldig, säger Kenttä till C More i samband med kvällens match mot AIK.

För klubben gäller det nu att ställa om och blicka framåt i stället.

– Vi måste fokusera på hockeyn nu. Det är primärt både för mig och för spelarna. Vi har varit väldigt öppna med hur spelarna mår under den här perioden. Vi har haft samtal och pratat med de som har tagit illa vid sig. Jag hoppas vi kan lägga detta bakom oss.

Björklöven förlorade kvällens match mot AIK med 4-3.

