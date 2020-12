Skulle vara borta till mars – spelar i kväll

Luleå såg ut att tvingas klara sig utan Petter Emanuelsson under en längre tid då man tidigare i veckan gick ut med att nyckelforwarden skulle opereras för ljumskproblem.

Det innebar att Emanuelsson förväntades missa tre månaders spel och inte vara tillbaka förrän i mars.

Nu, när Luleå ställs mot Djurgården i SHL, finns dock Petter Emanuelsson med i laguppställningen för norrbottningarna igen.

Laguppställningen inför kvällens hemmamatch för #VåratGäng i SHL - presenterad i samarbete med Eriksson & Robertsson Bil AB. Nedsläpp kl 18:00 på C More Hockey.



Stötta våra stålmän med stödbiljetter via https://t.co/chvLYv5Fxz eller Swisha 123 009 52 32. Vi gör det tillsammans! pic.twitter.com/xoaHQyvDEI