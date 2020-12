Stortalangen stoppas från JVM – av Toronto

Under lördagen spikade USA sin trupp som ska spela JVM i Edmonton runt årsskiftet.

Noterbart är att stortalangen Nick Robertson inte är med i truppen som ska resa till Kanada.

Anledningen är att Toronto Maple Leafs hellre tycker att Robertson ska slåss om en plats i NHL i stället för att spela JVM. Detta enligt Sportsnets Chris Johnston.

Nick Robertson won't participate in the world junior tournament. The #leafs told USA Hockey weeks ago that his availability was tied to the timing of NHL training camps. With those now set to open on Jan. 3, Robertson is staying in Toronto.