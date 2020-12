Alnefelts hyllning till sjukvården - och sina avlidna släktingar

2020 har varit ett år olikt alla andra vi upplevt i modern tid i och med de utmaningar pandemin ställt både Sverige och resten av världen inför.

När Juniorkronornas målvakt Hugo Alnefelt skulle bestämma tema på sin mask inför stundande JVM i Edmonton ville han ta tillfället i akt att göra något mer betydelsefullt av det än att bara ha en svensk flagga eller tre kronor. Han ville hitta en symbol för att på sitt enkla sätt hylla de som burit samhället på sina axlar sedan pandemins utbrott i mars.

Tillsammans med den världsberömde maskkonstnären David Gunnarsson (DaveArt) fann han det perfekta konceptet.

– Först och främst är det en ära att få den här målad av DaveArt som målar alla mina masker, men just det här tillfället är väldigt speciellt. Det är så coolt att få representera landet och sedan att få en mask som kan symbolisera det... Då kände jag att jag ville göra något som beskriver Sverige och hylla det som behöver hyllas just nu. Det är ju sjukvården, det kändes rätt självklart i och med allt slit de får göra, berättar han för hockeysverige.se om masken han ska bära under JVM.

Konceptet består av den svenska sjukvårdens symbol på varsin sida om masken och utöver det berg, skog och lite andra detaljer "för att hylla den fina naturen vi har i Sverige", förklarar Alnefelt.

– När jag fick reda på att han ville måla en mask för mig vid det här tillfället så kom jag upp med lite punkter som jag ville ha, helt enkelt. Utifrån det skickade han en skiss som blev helt klockren. Han satte det rätt direkt. Det var bara för mig att godkänna skissen så började han jobba med den. Han är jäkligt duktig alltså, satte han ihop allt på ett sjukt coolt och snyggt sätt, säger han om David Gunnarssons arbete.

Baksidan av Hugo Alnefelts mask består av initialerna av hans nära och kära samt strofer ur en Gustaf Fröding-dikt.Foto: DaveArt



På baksidan av hjälmen finns ännu mer symbolik, men där av det mer personliga slaget. Dels några strofer ur författaren och poeten Gustaf Frödings klassiska dikt "Strövtåg i hembygd", som populariserats av Mando Diao i modern tid. Dels några initialer.



– Det är några med lite olika färger. De som är gula är min närmaste familj; mamma, pappa och storebror. Sedan är det mormor och morfar och farmor och farfar också...

Hugo Alnefelt tystnar en stund innan han fortsätter.

– Farfar gick bort här i veckan och morfar gick bort för några veckor sedan. Så det var lite speciellt. Jag kände att jag ville ha med dem där bak, berättar han.

Hur mår du mitt i allt det här?

– Det är tufft, mycket i huvudet just nu. Det som har varit skönt är att man har kunnat träna, vara med gruppen och tänka på lite annat. Det tycker jag är skönt, att hålla sig sysselsatt och inte bara sitta och tänka.

HV71-målvakten säger att JVM kommer att tillägnas farfar Vilhelm och morfar Henry.

– Självklart blir det så, absolut, säger han och berättar hur han minns dem:

– Farfar var en väldigt klok man med ruggig humor. Han blev gammal, 99 år, men hade hela tiden humorn, var alltid rolig och väldigt klok.

– Morfar blev inte lika gammal. Han var väldigt mysig av sig och också väldigt rolig, men framför allt en väldigt varm person.

Vad har de betytt för dig?

– I hockeykarriären kanske de inte har betytt så mycket på det sättet, men de har alltid varit stolta över mina framgångar och supportat mig. Sedan har de inte varit så insatta i hockeyn, utan mer varit där för mig som människa. Inte minst var de betydelsefulla när jag och storebrorsan var mindre när de kunde ta hand om oss på somrarna och allt möjligt.

Redan i morgon söndag är det dags för avresa till Edmonton och JVM, Alnefelts andra i ordningen efter bronsmedaljen i fjol.

– Det är lite spännande skulle jag säga. Man ser fram emot det. Den här veckan har gått relativt fort ändå, fast det har varit så mycket dötid i karantänen. Det ska ändå bli kul att komma i väg nu, konstaterar han.

Veckan började rätt tumultartat med alla smittade ledare och spelare. Hur har det varit sedan dess?

– Det blev som det blev i början. Men ledarna, läkarna och alla runt laget har jobbat så otroligt hårt. De har fått vara vakna under nätterna så att vi kan fokusera på att spela hockey. Sedan har vi fått information när allt har varit klart. Det har gjort att vi kan foka på vårt och det är man tacksam för. Men visst har det blivit lite lugnare nu än i början av veckan.

