Leksandslegendaren har gått bort – blev 76 år gammal

Han vann fyra SM-guld med Leksand och spelade upp Avesta i högstaligan.

Nu har legendaren Roger Lindqvist gått bort – 76 år gammal.

En av Leksands och Avestas stora spelare genom alla tider, Roger ”Sotarn” Lindqvist har gått ur tiden.



Han började spela hockey för Karlbo IK. Han var med om att ta upp Avesta i högsta serien 1966 och var också en av lagets mest framstående spelare under klubbens hittills enda säsong i dåvarande Division 1/Allsvenskan. Han användes som både back och forward under sin tid i Leksand.

Inför säsongen 1967/68 skrev Roger Lindqvist på för Leksands IF. Där var han med och vann klubbens samtliga fyra guld så här långt, 1969, 1973, 1974 och 1975. Han avslutade karriären som spelare säsongen 1975/76 som spelade tränare i Avesta.

Som tränare jobbade han som headcoach under en säsong och assisterande coach i Leksand under tre säsonger. Han tränade även Falun, Dobel, Ore och norska Furuset under tränarkarriär.

Smeknamnet ”Sotarn” kom efter hans yrkesval som just sotare.



Roger Lindqvist blev 76 år.

