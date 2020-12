Ni har förstås läst om det och kanske till och med läst det. ”Håll käften och spela”-mailet som landade hos klubbarna i Hockeyettan södra igår.



Ligaorganisationen kräver att klubbarna i den av corona hårt drabbade söderserien ska vända ut och in på sig själva för att lyckas klämma in alla uppskjuta matcher innan årsskiftet.



Klubbar som Nybro, Vimmerby, KRIF och Halmstad som befinner sig i pausat tillstånd på grund av pandemin och har ett bra gäng uppskjutna matcher ska spela var och varannan dag så fort de har tillfrisknat för att få ihop det.



”Håll käften och spela” är förstås att spetsa lite grann från min sida, det står ju faktiskt bokstavligen ”Vi vädjar därför till Er alla att göra allt som står i er makt för att hitta speldagar” i Hockeyettans utskick (som Barometern var först att skriva om). Men tonen är tydlig. Klubbarna ska spela flera dagar i streck för att få ihop det annars kommer organisationen på eget bevåg att planera in speldatum.

Jag kan inte tycka annat än att det är tondövt. Allt annat än med en känsla för vad som pågår i världen.Pandemin ni vet.Vi pratar om klubbar med varierande antal fall av corona, men där de flesta har tvåsiffrigt antal. Vi pratar om spelare drabbade av en sjukdom som vi vet kan ta lång tid att återhämta sig ifrån. Som påverkar lungorna.Att då kräva att de ska stressa tillbaka för att prompt hinna spela en handfull matcher innan nyår är förstås mot allt bättre vetande. Sjukvården säger så klart det motsatta, ta det lugnt i återhämtningsprocessen.Varför det skulle vara så hemskt om Allettor och vårserier skulle behöva skjutas upp en vecka eller två preciseras naturligtvis inte i skrivelsen, men motiveringen lyder:Det framstår så cyniskt och i sådan brist på empati. Ett tydligt tecken på att man inte tar pandemin och dess konsekvenser på allvar.Skicka fåren (spelarna) till fronten oavsett skick. Skit i hur människorna mår, cashen ska in, det är det enda som är viktigt.Strunta i hälsan för det vore ”förödande ekonomiskt” om Allettan blev några veckor försenad. Seriebestämmelserna och spelschemat är det viktigaste. Ja jösses.Modus operandi att måla upp ett undergångshot utan att gå in på konsekvenserna eller sättet att skicka fram sin huvudsponsor som någon form av hot kan man ju också ställa sig frågande till och det väcker frågan vilka det egentligen är som förlorar på att spelschemat sackar efter?Så här från sidan är det oerhört svårt att förstå varför det skulle vara en sådan katastrof om allt bara försköts någon vecka på andra sidan årsskiftet att det är värt att riskera en mängd spelares hälsa för att det inte ska hända. Det är faktiskt obegripligt.Lyckligtvis råder betydligt mer rim och reson ute i klubbarna.Jag har pratat med ett flertal ledare de senaste dagarna som samtliga konstaterar att de inte vill ställa till problem, bråka eller vara motvalls, men att de samtidigt måste värna om sina spelare och deras hälsa. Att det inte är rimligt att hetsa tillbaka från nedstängningarna och spela match var och varannan dag bara för att serien ska hinna klart innan nyår. Det är helt enkelt inte förnuftigt. De har ett arbetsgivaransvar att ta.Jag hoppas verkligen att de nyktra rösterna får bli vägvisande här. Spelarnas hälsa måste naturligtvis vara mycket viktigare än att grundserien går i mål innan nyår.