Bekräftar: NHL-lånen lämnar SSK

Först lämnade Samuel Fagemo innan Lukas Vejdemo förra veckan tackade för sig.

Nu lämnar ytterligare två NHL-lån hockeyallsvenska Södertälje.

Via sin Facebooksida meddelar klubben att Filip Gustavsson och Evan Bouchard lämnar klubben för att delta på sina respektive klubbars NHL-camper.



21-årige Bouchard noterades för 17 poäng (6+11) på 23 matcher för Södertälje under sin lånesejour i klubben, medan Filip Gustavsson vaktade kassen i 19 matcher för SSK. På dessa matcher räddade han 91,9 procent av skotten han ställdes inför och släppte i snitt in 2,30 mål per match.



TV: Veckans SHL-lag #9

Matchrapporter: SSK vann mot Västervik hemma – avgjorde i förlängningen Jonathan Davidsson och Viktor Liljegren heta när Västervik slog SSK Efter sex raka segrar i HockeyAllsvenskan tog vinstsviten slut för SSK