Uppgifter: Då drar AHL-säsongen igång

Liksom NHL ser farmarligan AHL ut att genomgå rätt omfattande förändringar i sitt upplägg för att få ihop den kommande säsongen.

The Athletics skribent Corey Pronman rapporterar nu att ligan planerar att starta sin säsong den 5 februari och att grundserien kommer att innehålla 44 matcher för de 31 klubbarna.

Enligt Pronman kommer ligan att delas in i fem olika divisioner där de kanadensiska lagen, precis som i NHL, kommer att spela i samma division under säsongen, där lagen kommer att uteslutande spela matcher mot varandra i divisionen.

