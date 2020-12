"Han har koll på alla tio spelare samtidigt där ute"

Evan Bouchard har förgyllt den hockeyallsvenska tillvaron för Södertäljesupportrarna den här säsongen.

En som imponerats stort av Edmontontalangen är tidigare NHL-backen Nicklas Grossmann – både på och utanför isen.

– Den största talangen han enligt mig har är personligheten, inställningen och ödmjukheten, säger Grossmann till hockeysverige.se.



Södertäljes Evan Bouchard har övertygat i Hockeyallsvenskan den här säsongen. 21-åringen från Oakville invid Lake Ontariosjön gick i draftens första runda 2018. Edmonton valde honom då som hela draftens tionde spelare, vilket tyder på spetskompetens hos Bouchard.

Förra säsongen svarade Bouchard för sju mål och totalt 36 poäng på 54 matcher i AHL där han spelade för Bakersfield Condors. I början av september meddelade Södertälje att dom har fått chansen att låna Edmonton-talangen i inledningen av säsongen.

Så här långt har han svarat för sex mål och totalt 17 poäng på 23 matcher, men framförallt har han visat upp ett spel som gör honom till en av ligas absolut bästa backar.

– Vad jag visste om honom innan? Ingenting, säger den tidigare NHL-spelare Nicklas Grossmann som nu jobbar kring Sportklubben till hockeysverige.se.

– Det var då hans namn kom på tal som jag började kolla runt lite. Jag hade, som sagt var, aldrig hört om honom. Han är ganska ung så det var väl ganska naturligt. Han var nydraftad och ett viktigt ”prospect” i deras ögon, vilket var det jag fick reda på.

– Jag visste egentligen inte alls vad han var för spelare så det var kul att se då han kom hit. Man såg lite kvalitéer ganska snabbt. Första intrycket var att han är en intressant spelare.

Nicklas Grossmann.Foto: Ronnie Rönnkvist



Hur skulle du beskriva Bouchard som spelare?

– En väldigt mogen spelare för sin ålder. Han är redan bra på saker man blir bra på efter många år. Det här med blicken för spelet. Han kan läsa matchen och spelet på en nivå som jag brukar tycka det tar tid att lära sig. Alltså sådant som kommer av erfarenhet samtidigt som vissa aldrig får det.

– Han har sinnet att nästan kunna styra matchen med sitt eget tempo. Sådana kvalitéer växer inte på träd. Det här var något vi såg ganska fort att han hade även om det tog lite tid för honom att komma in i skridskoåkning, tempo och allt sådant, vilket Micke (Samuelsson) och han själv visste då han sajnade.

– Någonstans såg vi blicken och framförallt spelet med pucken. Det var ganska häftigt att se att det hade han per automatik.

"DET CHARMIGA MED HONOM ÄR..."

Södertälje och Nicklas Grossmann upplevde också att han hade en lite längre startsträcka då han kom till laget och Hockeyallsvenskan.



– Det tog ett tag innan han kom in i det, vilket ha sa själv ”Jag måste köra på ordentligt för att komma in i det”. Det är mycket skridskoåkning i Hockeyallsvenskan och han såg lite slö ut, vilket inte är så konstigt om man inte spelat hockey på tio månader. Klart att det tar lite tid att komma in i gängorna.

– Han hade haft ett break och det var därför han kom hit, för att få spela hockey. Jag tror att det är jättenyttigt för honom själv att få spela en massa matcher och var i en bra träningsmiljö.

– Självklart är det jättebra för oss att få ha en sådan spelare med dom kvalitéerna i klubben.

Före detta NHL-backen från Vagnhärad är inte bara imponerad av hockeyspelaren Evan Bouchard utan minst lika mycket av hans personlighet.

– Det charmiga med honom är att han sitter på dom här kvalitéerna som spelare, alla pratar om talang och så vidare. Den största talangen han enligt mig har är personligheten, inställningen och ödmjukheten.

– Han är väldigt professionell men på samma gång ödmjuk och ”laid back”. Dessutom har han väldigt ofta ett leende på läpparna och är ofta inne i gymmet efter matcher och kör extra fast han inte behöver.

– Det märks att han är på väg någonstans och inte nöjer sig med att bara göra det man säger till honom att göra. Han gör mer. Det är ganska häftigt att se och jag kommer då tillbaka till att han är väldigt mogen och en driven individ som vill någonstans trots sin unga ålder.

– Det är inte många unga spelare som har dom här kvalitéerna. Han har redan bestämt sig för vart han ska, vilket är coolt att se. Jag tycker att det är en talang att kunna orka och vilja träna samtidigt som du som spelare och person vet vad du behöver lägga ner för tid och arbete för att ta sig dit du vill.

Evan Bouchard.Foto: Ronnie Rönnkvist



ETT LYFT FÖR LAGET

Vad tror du det betyder för övriga backar i Södertälje att ha en sådan kille bredvid sig?

– Jag tror det är jättenyttigt. Vi har en bra mix mellan både unga och lite äldre spelare. Det är nog jättebra för samtliga att se hur han beter sig och framförallt då att se hans spel med puck.

– Killarna lär sig dagligen av honom vad han gör med pucken och allt det där. Sedan vet han själv om, vilket vi också sett, att han har lite att jobba på i defensiven. Där behöver han ta kliv om han ska spela i världens bästa liga. Däremot ligger han ganska långt fram i spelet med puck.

– Att spela med honom tror jag även är jättebra för våra äldre spelare. Man lär sig av varandra, ser hur han tar sig an situationer på isen, i powerplay, fem mot fem eller vad än är för spelsituation.

– Framförallt är det nyttigt för våra unga spelare att se honom och det känns ibland som han har koll på alla tio spelare samtidigt där ute.

Har du personligen jobbat något extra med Bouchard?

– Nej, inte på individbasis så att vi lagt upp en plan för just honom. Självklart ingår han i processen och strukturen för resten av laget. Sedan är vi såklart på plats som en resurs till killarna och försöker hjälpa varje individ efter behov.

– Klart att jag har försökt komma med lite ”pointers” här och där eller försökt hjälpa till med lite smågrejer, men det har inte varit något speciellt.

Vad tror du det betyder för Hockeyallsvenskan som liga att få in spelare så som exempelvis Evan Bouchard och Raphaël Lavoie?

– Det råder lite delade meningar om det där. Vissa tycker att vi inte ska ha för många importer, lån och allt vad det kan kallas för, eftersom det kan hämma utveckling, juniorer och så vidare.

– Andra halvan tycker det är bra att få in folk med bättre kvalitéer än vad vi kan få fram själva eftersom det lockar fans, blir roligare att titta på och det gynnar hockeyn eftersom kvalitén blir högre.

– Jag tycker någonstans både och. Dels tycker jag att det är jättebra att få hit folk som har lite mer spets och bidrar till både klubbarnas framgång och ligans kvalité på hockeyn. Det blir roligare och bättre hockey.

– Sedan handlar det självklart om att hitta en mix, att även få upp unga spelare så inte deras kurva man satt upp innan säsongen hämmas. Att hitta balansen för att kunna ta in en, två eller hur många man nu vill men ändå få fram egna produkter.

Evan Bouchard.Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



OSÄKER STATUS

När hockeysverige.se träffade Evan Bouchard i mitten av oktober var han osäker på hur länge han skulle bli kvar i Södertälje.



– Jag vet inte riktigt. Vi får vänta och se när ligorna öppnar upp igen, men jag kommer i alla fall bli kvar några månader, svarade 21-åringen då.

Idag skriver vi den 10:e december och det är fortfarande oklart hur länge SSK får behålla sin back-stjärna.

– Där har jag tyvärr ingen aning utan det får ni nog fråga Micke Samuelsson om, säger Nicklas Grossman och fortsätter:

– Jag har inte hört någonting och det enda där jag håller koll på är NHL där jag lyssnar på deras samtal mellan facket och ligan, hur det går. Det senaste jag läst är att dom har hittat ett datum i mitten på januari där dom ska dra igång om allting hamnar på plats.

– Blir det fallet misstänker jag att killarna här måste sticka i god tid så dom är redo när det drar igång.

Fotnot: Denna intervju gjordes innan det under torsdagen stod klart att Södertälje skulle pausa sin verksamhet.

