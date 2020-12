Det kom lite som en bomb att Strömsbro lånar in den minst sagt rutinerade allsvenska målvakten Alexander Sahlin från Södertälje. Men lika mycket som det är ett bra sätt för SSK att hålla sin målvakt igång är det en tydlig signal från Gävle-trakten om att Strömsbro tar sin jakt på en plats i Allettan på största möjliga allvar.



Det börjar dra ihop sig på allvar i jakten på de sista Allettan-platserna. Inte minst i Hockeyettan östra där storfavoriten Hudiksvall, succégänget Hanviken, utmanare Strömsbro och stjärnglänsande Vallentuna gör upp om två platser.



Nu visar offensivglada Strömsbro att de verkligen menar allvar med sin ambition att ta sig till den spetsserie som är tänkt att ta sin början efter årsskiftet.



På något annat sätt kan man inte tolka onsdagens nyhetsbomb att rutinerade målvakten Alexander Sahlin lånas in från Södertälje.

Strömsbro är sina bra dagar gudabenådade framåt, de har en oerhört stark och kreativ forwardsuppsättning och förstärkte nyligen med hemvändaren Joakim Axman som bankat dit sanslösa 12 mål på fem matcher sedan återkomsten.



Men bortser man från den fashionabla offensiven har det under hösten blivit ganska tydligt att Strömsbro i de övriga delarna av spelet inte har vad som krävs för att ta sig till Allettan. De spelar ärligt talat försvarsspel som ett juniorlag och målvaktsspelet har inte briljerat.



John Morelius har varit skadad hela hösten, Alexander Flink har inte klivit fram som den matchvinnare som behövs och 19-årige Albin Mörck som nyligen lånades från Växjös juniorer har säkert framtiden för sig, men kan inte förväntas vara den som ska bära laget i något så viktigt som en Allettan-jakt.



Det går inte att byta ut en halv backsida och lära poängälskande anfallare att spela försvarsspel med kort varsel. Men det går att ställa en solid burväktare mellan stolparna och det är precis vad hårt arbetande sportchefen Johan Wennberg väljer att göra.



I Alexander Sahlin får de in en målvakt (med lokal anknytning som precis alla andra i föreningen) som var med på succéresan att spela upp Södertälje från ettan till allsvenskan och som sedan dess ägnat fem säsonger åt att visa att han i allra högsta grad är en allsvensk målvakt. Tät och rutinerad så det förslår.



Samtidigt är det förstås en win-win. Södertälje har lutat sig hårt mot AHL-lånet Filip Gustavsson under hösten och vill ha båda sina ”ordinarie” keeprar igång när denne kallas tillbaka över Atlanten. Fredrik Bergvik matchades nyligen i Segeltorp och nu är det Sahlins tur att få lite is i Hockeyettan.



Det återstår förstås att se hur matchformen är hos 29-åringen som mestadels vaktat båsdörr i år. Men oavsett vilket, han kommer bidra med ett målvaktsspel man inte haft tidigare och kommer in med signalen till övriga laget att nu är det på allvar.



Klubbledningen ger sitt gäng möjligheten att lyckas genom att låna en spetskeeper och nu är det verkligen dags att steppa upp i alla aspekter av spelet.



Strömsbro visar att de verkligen tar Allettan-jakten på allvar.

