NHL-konflikten - detta har hänt

Den 11 mars meddelar NHL att säsongen avbryts. Precis som i princip alla andra idrottsorganisationer i världen har världens bästa ishockeyliga tvingats ge vika för coronaviruset. Beskedet att det börjat trilla in positiva coronatest i NBA gjorde att NHL, närmast i förebyggande syfte, valde att stänga ned säsongen tills vidare. Säsongen låg nere i drygt fyra månader innan man, egentligen mot alla odds, lyckades genomföra ett slutspel under sensommaren. Slutspelet blev en succé.

Även om ingen publik fanns på plats, och trots att spelarna levde mer eller mindre instängda, bjöds vi på hockey i absolut toppklass. Slutspelet fortlöpte utan problem. När Tampa Bay säkrade Stanley Cup-titeln kunde vi konstatera att NHL klarat av att organisera allting utan att en enda spelare eller ledare testade positivt för coronaviruset. Det enda avbrottet som kom i slutspelet var när NHL-spelarna valde att ta ställning mot rasismen och polisvåldet i USA genom att inte spela en av kvällarna.

GARANTERAR SPEL - OM INTE COVID-19 SÄTTER STOPP

Eftersom slutspelet tog slut i de trakterna där NHL-säsongen normalt sett börjar, har alla såklart förstått att nästa säsong inte skulle kunna spelas som vanligt. NHL sade först att de hoppades på att kunna dra igång säsongen 20/21 den första december. De insåg ganska snabbt att det inte skulle gå. Nytt måldatum blev den första januari. Planen är, trots att vi idag skriver den sjätte december, alltjämt att släppa pucken direkt efter årsskiftet.

Men NHL har minst sagt många utmaningar att snirkliga sig igenom, och frågetecken som måste rätas ut, innan de ens är nära att kunna dra igång säsongen.

Gary Bettman gick häromdagen ut och garanterade att säsongen 20/21 kommer bli av, så länge inte coronaviruset sätter stopp och att målet, som sagt, är att börja den första januari.

Slutspelet blev en succé för NHL.Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports



Men i stora delar av Nordamerika går coronakurvan, precis som i resten av världen, åt fel håll. Drömmen om att spela med publik när säsongen börjar kommer stanna vid just en dröm. Förhoppningarna om att genomföra en normal 82-matcherssäsong med resor och matcher i ett sedvanligt tempo ser också omöjligt ut.

Dels avråds man, förstås, från att resa i onödan. Dessutom är gränsen mellan USA och Kanada mer eller mindre stängd, vilket kommer omöjliggöra resor mellan länderna. I stället talar precis allting för att NHL kommer göra om sina divisioner och spela med en helkanadensisk division, och att de 24 amerikanska lagen delas in i tre divisioner med åtta lag i varje. Det senaste budet är att det dessutom skulle kunna bli så att man bara kommer möta lag i sin division. Inte ens de amerikanska lagen kommer alltså möta lag från andra divisioner. Det skulle kunna bli så att man inte får möta något annat lag än de i sin egen division förrän man nått till semifinalstadiet av Stanley Cup-slutspelet, då fyra divisionsvinnare finns kvar och slåss om mästartiteln.

ETT ALTERNATIV: HYBRIDBUBBLOR

Det har också talats om att säsongen kommer genomföras i minibubblor för att på så sätt minska på resorna.



– De kommer spela i tio till tolv dagar. Lagen spelar ett gäng matcher utan att resa emellan. Sen får spelarna åka hem till sina respektive familjer i en vecka. Vi kommer ha våra testprotokoll och allt som vi behöver, sade Bettman för en månad sedan.

Nu är det en knapp månad kvar tills dess att vi säger farväl till hemska 2020 och välkomnar ett, förhoppningsvis, kryare 2021. Men ännu vet ingen hur NHL-säsongen ska genomföras. Ingen vet hur de fyra divisionerna ser ut, hur många matcher som ska spelas, om det blir minibubblor eller inte eller när träningslägren drar igång. NHL sägs dessutom ha lovat de sju lag som missade slutspelet och slutspelskvalet i somras ska få ett längre träningsläger än de 24 övriga lagen. Dessutom finns det olika karantänsregler som också kan försvåra processen.

Den senaste tiden har också ett nytt mörkt moln seglat upp på NHL-himlen. Ett moln som visat sig innehålla en konflikt som är lika stor och svårlöst som coronafrågan, för NHL:s del.

NYA KOLLEKTIVAVTALET

För att beskriva konflikten måste vi återigen gå tillbaka till sommaren. Då kom NHL och NHLPA, till allas lycka, överens om ett förlängt kollektivavtal. Det möjliggjorde 2020 års slutspel, och säkrade dessutom riktlinjerna för ligans framtid. Avtalet gäller över säsongen 25/26 och både ligan och spelarfacket får beröm för hur smidigt de hanterat förhandlingarna med tanke på det oroliga världsläget.

– Detta avtal är ett meningsfullt steg framåt för spelarna, ägarna och för denna sport, i en svår och osäker tid,. Vi hade aldrig nått fram till denna punkt utan de enorma insatser våra spelare stått för under processen, speciellt de som tjänstgjorde i kommittéerna för Return to Play samt kollektivförhandlingar, sade spelarfackets representant Don Fehr.

– Jag vill tacka NHLPA Executive Director Don Fehr och hans rådgivare Mathieu Schneider, de över 700 NHL-spelare - speciellt de som även var inblandade i Return to Play-kommittén - och NHL Board of Governors för att de alla kommit samman under dessa svåra tider för att främja vår sport. Vi har jobbat väldigt hårt för att hantera de risker som COVID-19 medför, men hälsa och säkerhet kommer även fortsättningsvis vara vår högsta prioritet, sade Gary Bettman.



Alla nöjda och glada. Konflikthotet som legat över NHL de senaste åren blåstes bort. Spelarna fick till och med igenom OS-spel i Beijing 2022. Och ett slutspel skulle kunna genomföras mitt i pandemin.

Vilken succé!

Inom det nya kollektivavtalet fanns bland annat en överenskommelse om att lönetaket kommer att stanna på 81,5 miljoner dollar under de två kommande säsongerna. Nästa säsong kommer spelarna att tvingas lägga 20 procent av sina löner i så kallad escrow, en depositionsavgift som endast betalas tillbaka helt och hållet om klubbarnas hockeyrelaterade inkomster når en så pass hög nivå att den utgör 50 procent av den totala lönekostnaden. Sedan tidigare finns det en uppgörelse mellan ligan och spelarna som gör att man splittar de inkomsterna 50/50. Escrow-siffran kommer därefter successivt att sjunka år för år under det nya kollektivavtalet. Utöver det gick spelarna dessutom med på att avstå tio procent av lönen kommande säsong, med tanke på det rådande läget, men med en förhoppning om att få tillbaka de pengarna längre fram.

Så långt var alla, om inte nöjda och glada, så åtminstone okej med situationen.

ÄGARNAS NYA KRAV

Men för knappt tre veckor sedan förändrades allt. New York Posts Larry Brooks avslöjade då en stor nyhet. De där tio procenten spelarna gick med på att avstå från räckte inte längre. Nu ville NHL-ägarna att spelarna skulle avstå ytterligare 13 procent av lönen istället. Minst 13 procent.

Det föll inte direkt i god jord hos spelarna.

Gary Bettman.Foto: Kevin Abele/Icon Sportswire



Sportsnets insider Elliotte Friedman skrev att spelarna var "arga och kände sig förrådda" efter NHL-ägarnas nya krav. Den överenskommelse parterna nådde i juli dög inte längre. Spelarna hade redan offrat mångmiljonbelopp i det nya kollektivavtalet, och skulle nu alltså tvingas offra ännu mer.

Agenten Allan Walsh gick härom dagen ut på twitter och luftade sin frustration mot de, till synes, närmast strandade förhandlingarna mellan ligan och spelarfacket. Han dundrade att ägarna mer eller mindre försöker tvinga fram en lockout - något som ska vara omöjligt med anledning av det nyss påskrivna kollektivavtalet. Helt plötsligt ser relationen mellan NHL:s representanter och spelarnas diton ut som det brukar göra när det ska förhandlas fram saker. Den där sällsynt goda relationen som fanns i somras är nu som bortblåst.

De senaste dagarna tycks det dock ha tinats upp en aning. NHL, NHLPA och det spelarråd som instiftats tycks ha börjat förhandla igen efter veckor av tystnad. Det har dock inte rapporterats om några större framsteg. Gary Bettmans uttalande om att det bara är coronaviruset som kan stoppa säsongen tyder kanske på att den ekonomiska konflikten inte är så stor som det getts sken av - eller så är det precis tvärtom. Bettman har varit med förr, och vet precis vad han ska säga och göra för att få sin och klubbägarnas vilja igenom.

BETTMANS HOT

I ett panelsamtal med Sports Business Journal förklarade NHL-bossen hur viktigt det är att spelarna går med på klubbarnas krav - annars kommer de själva bli de stora förlorarna på sikt.

– Om vi måste betala ut mycket pengar, två tredjedelar av det som kommer in, kommer det att skapa en del stress. Och på samma sätt, om spelarna blir skyldiga oss mer pengar än någon kunde ha föreställt sig kan lönetaket komma att ligga platt eller näst intill platt under de närmaste fem-sex åren. Då kommer spelarna att få betala tillbaka vad de är skyldiga oss, sade Bettman då.

Sportsnets Chris Johnston kom sedan med ytterligare oroande rapporter, som pekade på att en ganska stor del av NHL-klubbarnas ägare inte vill spela alls. Det blir helt enkelt dyrare att spela en förkortad säsong utan publik, än att inte spela alls. Många ägare är dessutom i branscher som drabbats hård av coronapandemin, däribland casino- och hotellbranschen.

– Hur många det är som inte vill spela, det är svårt att säga. Det har sagts att det är sju, åtta eller nio men alla de har inte bekräftat det för mig. Men ägarna tittar på förlusterna de kommer få, och menar att det är bättre att inte spela alls, sade Johnston.

Chris Johnston.Foto: Uffe Bodin



TV-AVTALET

Förutom att det nya kollektivavtalet gör att det är mer eller mindre omöjligt för ägarna att ställa in hela säsongen, finns det en annan faktor som talar emot att säsongen ställs in. Det har, föga förvånande, också med pengar att göra. Nästa säsong är nämligen det sista med NBC:s TV-avtal med NHL. En inställd säsong skulle inte direkt öka NHL:s värde på den marknaden - i synnerhet inte eftersom baseballen, basketen och den amerikanska fotbollen spelas. NHL är alltså i stort behov att synas även i USA. En inställd säsong skulle vara ödesdiger. NBC ser också gärna att NHL-säsongen kommer igång så snart som möjligt - eftersom de kräver att slutspelet är över innan OS i Tokyo kommer igång den 24 juli. NBC sitter nämligen på den rättigheten också.

Det har sagts att den här veckan var kritisk för NHL:s planer att dra igång säsongen. Om det ska bli spel redan direkt efter årsskiftet hade alla planer behövt ligga klara innan veckans slut. Nu skriver vi söndag eftermiddag - och inget nytt har egentligen kommit fram. Det senaste budet är i stället att det kan bli spel under andra halvan av januari, precis som under de förkortade lockoutsäsongerna 1994/95 och 2012/13. Då spelades NHL:s grundserie över 48 matcher i stället för 82.

Frågan är om Bettmans hårda retorik mot spelarna ger utdelning, om ägarna återigen får sin vilja igenom - eller om spelarna sätter hårt mot hårt och pekar på det avtal som finns. I så fall kan det dröja ytterligare några månader innan vi får se NHL-hockey på nätterna igen.

TV: Frustrerat inför NHL-säsongen