Uppgifter: Stjärnan stoppas från att spela JVM

Juniorkronorna kommer att få klara sig utan William Eklund under JVM.

Enligt uppgifter till C More stoppas han från att resa in i Kanada på grund av att han är smittad av Covid-19.

William Eklund har fått en succéstart på årets SHL-säsong och gjort tolv poäng på 16 matcher.

18-åringen förväntades därför vara en av de största stjärnorna i det svenska JVM-laget som ska resa till Kanada senare i december.

”JÄTTETRÅKIGT”

Nu uppger dock C More att "Lill-Fimpen" förbjuds från att resa in i Kanada på grund av att han har Covid-19 och kommer därför inte kulla delta i mästerskapet.

– Han har haft Corona en dag för sent och då släpps han inte in av kanadensiska regler, säger Björn Oldéen i C Mores sändning.

Det är ett jättetapp för Juniorkronorna som nu kommer tvingas åka till JVM utan en av sina bästa offensiva spelare.

– Det är märkliga regler kan man tycka, det är så långt kvar till turneringen ska spelas. Jättetråkigt för Tomas Monténs gäng och framför allt tråkigt för William att han inte får spela JVM som är en milstolpe, säger experten Niklas Wikegård i C More-studion.

Djurgårdens jättetalang William Eklund stoppas från att spela JVM: "Märkliga regler" #twittpuck pic.twitter.com/yO03PvPyGG — C More Sport (@cmoresport) December 5, 2020

”HAR INTE KÄNT NÅGON ORO”

I torsdags tog förbundskaptenen Tomas Montén ut William Eklund i bruttotruppen till JVM som en av 34 spelare. Då uttryckte han ingen oro över att Eklund varken tränade eller spelade för Djurgården.

– Vi har haft en dialog. Han är inte disponibel att spela för dem just nu. Vi har inte känt någon oro över det utan har tagit ut honom. Sedan får vi följa honom fram till att vi samlas på söndag, säger Montén då.



Den 18-årige stortalangen kommer nu i stället att få stanna hemma i Sverige och spela SHL-hockey för Djurgården.



