NHL-klubbarnas publiklösning: Spela utematcher

Sommarens Stanley Cup-slutspel spelades inför tomma läktare i Edmonton och Toronto och när den kommande NHL-säsongen, som förväntas dra igång i mitten av januari, så är det osäkert huruvida klubbarna får ta in några fans i hemmaarenorna överhuvudtaget.

För att ändå få in lite publikintäkter till matcherna planerar nu ett flertal NHL-klubbar att spela ett antal utomhusmatcher under säsongsinledningen.

Enligt Pierre LeBrun på The Athletic har samtliga 31 NHL-klubbar fått frågan av NHL om de skulle vara intresserade av att arrangera utomhusmatcher och om de skulle kunna tänkas delta i andra klubbars utomhusmatcher.



HADE 30 000 ÅSKÅDARE FÖRRA VECKAN

Sedan i höstas har flertalet NFL-klubbar runtom i USA kunnat ta in publik på sina arenor så länge de följer restriktioner och så sent som förra veckan hade Dallas Cowboys över 30 000 åskådare på läktaren i matchen mot Washington. Enligt LeBrun är Dallas Stars, av förståeliga skäl, ett av lagen som undersöker möjligheten att spela ett antal matcher utomhus under säsongsinledningen.



Klubbarna som LeBrun har fått bekräftat är positivt inställda till att arrangera utomhusmatcher är Boston, Carolina, Dallas, Los Angeles, Nashville, Pittsburgh och Florida, där fler klubbar utöver nämnda sju även tros vara positiva.

TRE UTOMHUSMATCHER I FJOL

Enligt LeBrun har Buffalo, Minnesota, Tampa Bay, Washington, Philadelphia, New Jersey och de både New York-klubbarna sagt nej till NHL gällande spel utomhus.



Förra säsongen spelades tre utomhusmatcher i NHL: Winnipeg – Calgary på Mosaic Stadium i Regina, Dallas – Nashville på Cotton Bowl Stadium i Dallas samt Colorado – Los Angeles på Falcon Stadium i Colorado Springs.