Blev mamma – nu gör trotjänaren comeback

Hon har inte spelat någon match sedan 28 december 2019 och i januari tog Elin Lundberg en timeout från hockeyspelandet med SDHL-klubben Leksand då hon skulle bli mamma.

I somras blev hon mamma – och nu, drygt elva månader senare, är trotjänaren redo för comeback.

När Leksand i afton ställs mot AIK på bortais återfinns Lundberg som sjundeback i dalalaget. Backen var tydlig med att timeouten inte var något avslut på karriären när hon i januari meddelade sitt beslut att ta en paus.

– Jag känner mig inte färdig som spelare. Det blev en annorlunda säsong för min del, men jag är absolut inte klar med karriären, sade hon till Leksands hemsida då.

Den 27-åriga backen har gjort 13 säsonger i Leksands a-lag och spelat totalt 335 SDHL-matcher för klubben.

Viktig match borta mot AIK i dagens SDHL-omgång för att ta upp jakten på säker mark i tabellen. Pucken släpps klockan 15:30, och matchen ser du via stream från C More. Elin Lundberg är tillbaka i laguppställningen, och så här formeras laget i eftermiddag.