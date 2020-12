Leksand värvar kanadensisk målspruta

Leksand har haft det tufft under SDHL:s första halva och ligger just nu på negativ kvalplats. Ett av problemen har varit målskyttet då det endast har blivit 33 mål på 19 matcher hittills – vilket ger ett snitt på mindre än två mål per match.

Nu agerar därför klubben genom att värva in en stark målskytt – Kathryn Kennedy.

Förra säsongen spelade kanadensiskan i DamEttan med Karlskrona och sköt då 24 mål på endast 20 matcher. Nu tar hon klivet upp till SDHL.

– Jag är väldigt förväntansfull över att få komma till Leksand. Jag har hört många bra saker om samhället och hockeyn där. Jag skulle beskriva mig själv som en smart och hårt arbetande forward, och ser mycket fram emot att se hur jag kommer in i spelet tillsammans med laget. SDHL är en erkänt mycket bra liga med bra kvalitet i spelet, och jag ser fram emot att få börja spela, säger Kennedy till Leksands hemsida.

”INTE RÄDD FÖR OBEKVÄMA SITUATIONER”

Totalt blev det 34 poäng i Karlskrona för Kathryn Kennedy, vilket gav en sjätteplats i DamEttans poängliga. Med sina 24 mål kom hon även trea i skytteligan.

– Kathryn kommer från fyra säsonger på college, och en poängstark säsong i Karlskrona. Kathryn kommer att bidra till ett mer aggressivt och rakare spel i anfallszonen för oss. Hon är inte rädd att ge sig in i obekväma situationer för att skapa lägen för sig själv eller sina medspelare, vilket är något vi känt att vi haft en avsaknad av hos oss hittills i år, säger Leksandstränaren Anton Bokull om nyförvärvet.

TV: Mitt första NHL-mål – Kevin Fiala

Matchrapporter: Andrea Dalen i målform när Djurgården vann mot Leksand Stark defensiv när Linköping vann mot Leksand Leksand vann – efter Dominique Rüeggs hattrick