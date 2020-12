Det pågår en intensiv strid om platserna till Allettan, men redan nu går det att säga i stort sett exakt hur spetsserierna kommer delas in när de (troligtvis) kommer igång på andra sidan årsskiftet.



Det är förstås väldigt mycket hockey kvar att spela innan vi vet exakt vilka lag som kommer ha placerat sig topp fem och kvalificerat sig för spel i ädla Allettan på andra sidan årsskiftet, men faktum är att redan nu börjar det se ganska klart ut hur indelningen kommer att bli.



För Allettorna ska ju delas in geografiskt.



Det innebär rent krasst att vilka lag det än blir från södra (där Troja/Ljungby och Karlskrona känns ganska klara medan en hel hoper av lag gör upp om de övriga tre platserna) och norra (där Boden, Östersund och Teg känns klara medan en streckstrid pågår där bakom) grundserien så kommer de spela i södra respektive norra Allettan.



Det är västra och östra som ska splittas upp, fem lag ska till söder och fem lag ska till norr.



Utifrån en titt på kartan och reflektion över hur tabellerna har utvecklat sig går det redan nu att säga ganska exakt hur Allettorna kommer delas in.



Det finns fortfarande en teoretisk chans att saker kan förändras i den västra serien, men rent krasst skulle jag säga att det är avgjort.



HC Dalen, Mariestad, Lindlöven, Borlänge och Skövde har kört ifrån övriga så pass mycket att de inte kommer gå miste om sina platser i finrummet.



Lite samma sak kan man säga om östra där Huddinge, Visby/Roma och Enköping omöjligen kan missa Allettan och där det ska ofantligt mycket till för att Hudiksvall ska göra det.



I öster pågår emellertid en synnerligen intrikat streckstrid där framförallt Hanviken och Strömsbro, men kanske även Wings och Vallentuna aspirerar på den sista platsen till finrummet.



Låt oss då ta fram kartan.



Det är ganska tydligt om granskar föreningarnas kartpositioner gentemot varandra att från västra kommer HC Dalen, Mariestad och Skövde hamna i den södra medan Lindlöven och Borlänge skickas till den norra.



Från östra serien är Enköping och Hudiksvall tydliga norrlag medan Visby/Roma är ett supertydligt söderlag.



Plockar man sedan fram linjalen och monokeln står det klart att även Huddinge hur allt än slutar kommer att kvalificera sig för Allettan södra.



Det är på håret och man får ligga på knä och mäta med linjal, men sett till koordinaterna ligger Hanvikens hemmarink Tyresö ishall en liten gnutta längre norrut än vad Björkängshallen gör.



Det innebär att oavsett vilka av Hanviken, Strömsbro, Wings eller Vallentuna som tar den sista platsen till Allettan så kommer laget att placeras i Allettan norra.



Summa summarum:



Allettan södra

Huddinge

Visby/Roma

Mariestad

HC Dalen

Skövde

Troja/Ljungby

Karlskrona

+ 3 lag ytterligare från Hockeyettan södra



Allettan norra

Borlänge

Lindlöven

Enköping

Hudiksvall

Hanviken/Strömsbro/Wings/Vallentuna

Boden

Östersund

Teg

+ 2 lag ytterligare från Hockeyettan norra



* * *



Resultatet av gårdagens krismöten i Hockeyettan verkar bli att starten på Allettan skjuts upp till efter årsskiftet. Formellt är det ett beslut som måste fattas i tävlingsnämnden (som om jag förstår saken rätt har möte imorgon fredag), men det verkar förstås väldigt rimligt att ge klubbarna mer luft att kunna spela ikapp alla inställda matcher i coronans spår.



Går det hela igenom (vilket det naturligtvis bör göra) kan man använda även mellandagarna för att avsluta grundserierna och som tidigare konstaterat finns det ju ingen större poäng med att ha Allettan-premiär i just mellandagarna eftersom publiken ändå inte får komma in på arenorna.



Det är ett bra beslut i en reaktionskedja som är synnerligen trög och där man reagerar på corona snarare än att aktivt ha agerat för att kunna motverka den kaossituation som nu uppstått. Men det är ett steg framåt i alla fall. Tummen upp för det.



Sen tror jag personligen att det kommer att tvingas fram fler förändringsbeslut av den här typen ganska snart. Coronan tycks ju inte direkt ha lugnat ner sig inom hockeyn om vi säger så.



* * *



Ni har förstås inte missat att jag under perioden då Henrik ”Hockeystaden” Skoglund måste hålla sig under radarn för att lyda a-kassans regler har anlitat ett gäng korrespondenter till podcasten Mjörnbergs Trashtalk.



Härom kvällen smög jag ut ett nytt avsnitt (#154 Alla vill skaka hand med långväga bortafans) tillsammans med journalisten Mattias Heikki och Kalmars före detta klubbchef Tobias Johansson.



Vi reder ut vad som egentligen hände när SK Lejon spelade mot Kiruna IF med coronamsitta i truppen och varför det är en rimlig åtgärd av Kiruna att stoppa verksamheten. Men snackar också om betydligt mer upplyftande saker, så som artister, lagbyggen, varför Boden är så starka, derbykänslor och topplagen i norrserien.

Vi snackar om hur Vimmerbys sportchef Morgan Persson på egen hand beslutade att vända coronabussen på väg till Nybro, krismötet om seriernas fortsättning, stjärnvärvningarna som strömmar in i Hockeyettan och kanadensiska juniorer.

Detta och en hel del annat i en salig blandning av analyser, funderingar och filosoferande kring hockey i allmänhet och Hockeyettan i synnerhet.

Alla som stöttar via Patreon får tillgång till en bonuspodd om hur det egentligen ligger till med lönerna i Hockeyettan. Det har figurerat en siffra kring ligans snittlön den senaste tiden, men stämmer den? Det reder vi ut i Patreon-avsnittet ”Snittlönen i Hockeyettan”.



Ni lyssnar där poddar finns eller här: http://www.mjornberg.se/2020/12/01/154-alla-vill-skaka-hand-med-langvaga-bortafans/