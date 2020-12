Svenskstjärnan bötfälls – för filmning: "Varför?"

Linus Omark har fått en fin start på säsongen i Genève-Servette och leder poängligan. Vad som däremot är mindre roligt är att svensken, enligt hockeyfans.ch, får böta för filmning efter att ha förstärkt en situation i matchen mot Rapperswil-Jona för två omgångar sedan.



Efter flera år i KHL skrev Linus Omark inför den här säsongen på för Genève-Servette. Där har han inlett strålande och leder poängligan efter sju mål och tolv assist på tolv matcher.

Vad som inte är lika roligt är att 33-åringen idag har bötfällts för filmning efter att ha förstärkt en situation i matchen mot Rapperswil-Jona för två omgångar sedan. Det skriver hockeyfans.ch.

Omark tvingas betala 2 000 schweiziska franc, drygt 20 000 svenska kronor.

Han är däremot inte ensam om att bötfällas för just filmning. Även Mark Arcobello i Lugano får samma straff.

Svensken själv verkar dock inte helt nöjd med bedömningen. På twitter ställde Omark frågan varför hans agerande bedömdes som filmning.

Why is that a diving?