Matchstraff för Skellefteåstjärnan – efter armbågstackling

Det brukar bli heta känslor i rivalmötet mellan Luleå och Skellefteå och så även i kvällens drabbning.

Luleå hade övertaget och var i ledning med 2-0 mot slutet av den andra perioden.

Det var illa nog för Skellefteå men det blev ännu värre då man tappade storstjärnan Jesper Frödén som fick matchstraff med två minuter kvar av den andra perioden.

Frödén sätter ut armen när Luleås Juhani Tyrväinen ska åka förbi och träffar finländaren högt upp som faller till isen. Domarna bedömer det som en armbågstackling och visar ut Skellefteåstjärnan 5+20.

”FÖRSTÅR DOMARNAS MOTIVERING”

C More-experten Sanny Lindström analyserar situationen i TV-sändningen och menar att det förmodligen är ett korrekt utdömt matchstraff.

– De menar att han medvetet gör det. Där tittar han till och sätter upp armen. Det är inte initialt för att träffa tror jag men han träffar med armbågen i ansiktet, säger Sanny Lindström i C More och fortsätter:

– När jag ser de där bilderna och ser att han gör det medvetet som domarna säger, just med blicken som man ser där, så tycker jag absolut inte att det ska vara någon vidare avstängning på det men att det blir ett matchstraff här och nu köper jag. Jag förstår domarnas motivering med att han ser vad han gör.

Expertkollegan Niklas Wikegård var dock inte lika övertygad och ifrågasatte att det bedöms som en armbågstackling.

– Armen efter sidan tycker jag. Armen upp först men vid den initiala träffen så är armen där nere, säger Wikegård i C Mores sändning.

I början av den tredje perioden satte Luleå sedan 3-0 i powerplayspelet som följde efter Frödéns matchstraff.

Matchen pågår och Luleå leder fortsatt med 3-0...

TV: Filip Berglund om sin flytt till Linköping

Matchrapporter: Skellefteå avgjorde i sista perioden och vann mot HV 71 Vilken show, Forsberg! Formstarka Luleå tog ny seger mot Färjestad