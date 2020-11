NHL-talangen lånas ut till HockeyAllsvenskan

För fem dagar skrev Philip Kemp sitt första NHL-kontrakt med Edmonton Oilers.

Nu är den 21-årige backen i stället klar för spel i Hockeyallsvenskan med Väsby.

På sin hemsida meddelar Oilers nämligen att Kemp lånas ut till nykomlingen för resten av årets säsong.

Philip Kemp draftades av Edmonton i sjunderundan 2017 och har därefter spelat collegehockey på Yale University de tre senaste säsongerna. 2019 var han uttagen i det amerikanska JVM-laget och var med och vann silver för sitt USA.

Väsby IK meddelade tidigare i dag att backen Fredrik Falk bryter kontraktet med klubben och Kemp kommer därmed in och fyller den tomma platsen direkt.

The #Oilers have loaned defenceman Philip Kemp to @VasbyHockey of @HockeyAllsvensk for the remainder of the 2020-21 season.



Kemp, who signed his entry-level contract on Nov. 25, joins fellow Edmonton prospect Raphael Lavoie on the Swedish second-division squad. pic.twitter.com/6siKuHnCc9