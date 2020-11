Kanada drömmer om supertalangen: "Inte uteslutet"

Alexis Lafrenière har redan tackat nej till att inleda säsongen hemma i juniorligan QMJHL för att förbereda sig inför NHL-äventyret med New York Rangers, klubben som valde honom som den första spelaren totalt i höstens NHL-draft.

Det innebär dock inte att det är helt uteslutet att supertalangen kommer till spel i årets JVM-turnering i Edmonton.

Enligt Kanadas Director of Hockey Operations Scott Salmond finns Lafrenière fortfarande med i bilden för spel i hemmaturneringen under jul- och nyårshelgerna. Detta trots att han inte ingår i det träningsläger i Red Deer som just nu är pausat sedan två spelare i landslagstruppen testat positivt för covid-19.

– Det finns vissa försiktighetsåtgärder som du kan införa för vissa personer och deras ansvar kring karantän. För Alexis, som just nu är i New York, så skulle det finnas vissa karantänbegränsningar för honom att komma till Kanada, säger Salmond till nhl.com.

– Men vi kommer att fortsätta den här diskussionen och kolla på alla möjliga alternativv. Jag skulle säga att det inte är uteslutet.

VANN JVM I FJOL

Om Lafrenière ska spela JVM i vinter, vilket skulle bli hans tredje JVM-turnering, måste han inkluderas in i spelartruppen senast den 6 december.



New York Rangers har tidigare sagt att man inte kommer att fatta något beslut gällande Lafrenières deltagande i turneringen förrän ett startdatum för NHL finns på plats. Ligans plan har sedan tidigare varit att dra igång den 1 januari, vilket skulle innebära att premiären skulle gå av stapeln samtidigt som turneringen i Edmonton pågår.

– Vi tittar på olika scenarion när de kan bli aktuella. Nu är vårt fokus att få honom hit, dra igång träningen och börja sikta in oss på NHL-säsongen. Sedan får vi ta JVM eller något annat när den situationen är aktuell, sa Rangers GM Jeff Gorton i mitten av oktober.

Lafrenière hade en nyckelroll i fjolårets JVM-vinnande kanadensiska lag, då han på sina fem matcher i turneringen producerade tio poäng, vilket räckte till en plats i turneringens All Star-lag samt utmärkelsen som turneringens bästa forward.

Sedan tidigare har Kanada förstärkts av både Kirby Dach, till vardags i Chicago Blackhawks, samt höstens andraval i draften Quinton Byfield.

