Beskedet: Stjärnan spelklar för Leksand

Det var halvvägs in i den tredje perioden i förra veckans möte mellan Leksand och Linköping som LHC-backen William Worge Kreü delade ut en slashing i knävecket på Leksands storstjärna Carter Camper.

Camper föll till isen och grinade illa liggande på isen innan han med hjälp fick ledas av isen.

Leksand har inte spelat någon match sedan matchen mot LHC och skadeläget har varit osäkert kring Camper, men när laget presenterade sin laguppställning inför dagens möte med Malmö så fanns amerikanen med i förstakedjan tillsammans med radarpartnerna Peter Cehlárik och Marek Hrivík.

Camper har inlett säsongen i Leksand strålande och står noterad för 21 poäng på 16 matcher, vilket innebär att han ligger tvåa poängligan i SHL, två poäng bakom kedjekamraten Hrivík.

Klockan 15:15 i eftermiddag släpps pucken i Tegera Arena när vi tar oss an Malmö i dagens SHL-omgång. Matchen ser du på C More Live 3 eller via stream från C More. Så här formeras laget till dagens kamp.@cmoresport #leksandsif pic.twitter.com/pKovFVYdXb