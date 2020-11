Fick skridsko i ögat – tvingas avsluta karriären

I våras fick Johnny Boychuk en skridsko i ögat och tvingades sy 90 stygn.

Nu meddelar New York Islanders att ögonskadan tvingar backen att avsluta sin karriär.

Johnny Boychuk draftades av Colorado Avalanche 2002 men NHL-debuten kom inte förrän 2008 men det dröjde till säsongen 2009/10 innan han blev en regelbunden NHL-spelare i Bostin Bruins.

Därefter har det blivit över 700 NHL-matcher för Boychuk genom sin NHL-karriär.

Nu är dock hans karriär över, skriver hans nuvarande klubb New York Islander på sin hemsida.

36-åringen fick den förre Frölundaspelaren Artturi Lehkonens skridsko i ögat i en match mot Montreal Canadiens i våras. Det såg väldigt läskigt ut men från början kom lugnande uppgifter från Islanders.

De rapporterade nämligen att själva ögat tog inte skada alls utan det var ögonlocken som tog smällen.

– Han mår okej. Ögat har inte kommit till skada överhuvudtaget. Han kände hur skridskobladet träffade ögat men som tur är träffades bara ögonlocken. Det krävdes 90 stygn från en plastikkirurg att fixa det, sade Islanders general manager Lou Lamoriello dagen efter incidenten.

Veteranen kom sedan tillbaka och spela tre matcher i Stanley Cup-slutspelet med Islanders.

Men nu meddelar dock New York Islanders att Boychuk tvingas avsluta sin hockeykarriär efter ögonskadan. Klubben skriver att det är ett flertal ingående medicinska undersökningar som ligger till grund för beslutet.



#Isles News: After numerous and extensive medical exams, New York Islanders defenseman Johnny Boychuk’s career has come to an end, due to an eye injury suffered during the 2019-20 regular season.https://t.co/HqUt4e0Se0