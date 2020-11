HV:s smäll – Lias ser ut att lämna: ”Fick mejl inatt”

När HV71 lånade in Lias Andersson från New York Rangers var tanken att han skulle spela hela säsongen i SHL. Men under draften tidigare i höstas trejdades Andersson till Los Angeles Kings och nu vill klubben plocka över 22-åringen till säsongsstarten.

– Jag läste i tidningen att de har uttalat sig om att deras intention är att ta över Lias. Jag fick ett mejl inatt där de skrev samma sak. Los Angeles har full rätt att aktivera klausulen om att kalla över honom, säger Johan Hult till Jönköpings-Posten.

När det skulle bli aktuellt är däremot inte klart än.

– Min gissning är att alla där borta också sitter och väntar på att det ska komma ett startdatum för NHL. Men jag har kommit överens med Los Angeles att vi ska prata ikväll (tisdag), men jag utgår ifrån att jag inte får något datum när de vill plocka över honom, säger han.

TITTAR PÅ ERSÄTTARE

HV kommer att försöka hitta en ersättare, men det blir kanske inte så enkelt.



– Vi har redan börjat titta på andra spelare. Det är inte en optimal situation för det är ett speciellt år. Vi vet inte riktigt vilka ekonomiska ramar vi har med tanke på att det blir svårt att förutse utfallet av ekonomin. Sedan får vi se vad som finns tillgängligt på marknaden också, avslutar han.

Andersson har svarat för sex poäng (2+4) på nio matcher hittills i år.

