Samtidigt som det instiftades ett tillfälligt totalstopp för lån av J20-spelare till Hockeyettan lagom till helgen presenterades också några riktigt tunga värvningar. Det finns ett och annat att analysera.



Det besked som damp ner i Hockeyettan-föreningarnas inkorg i fredags kväll var förstås väldigt logiskt.



Efter den svallvåg av lån från nedstängda J20 Nationell som vält in över ligan var det förstås inte särskilt oväntat att det skulle komma en reaktion.



Men att förbundet (eller specifikt elitkommittén om vi ska vara petnoga) väljer att skyndsamt dra i handbromsen och stoppa alla typer av lån fram till och med tisdag (åtminstone) har förstås ingenting med någon välvilja kring föreningarnas lagbyggen att göra. Den problematik som jag beskrev i fredags har ingenting med det här att göra.



Nej, beslutet att i alla fall tillfälligt stoppa lånen av juniorspelare handlar förstås främst om att rädda säsongen. Att ta beslut som blidkar Folkhälsomyndigheten och inte tvingar fram ett nytt beslut om nedstängning.



Juniorserierna stängdes i ett led för att begränsa smittspridningen. Jag kan tänka mig att de som har som jobb att få stopp på den här mardrömmen som kallas corona inte tyckte att det var en jätterimlig reaktion att spelarna istället skulle börja skeppas runt till höger och vänster i riket. Något som de beslutande inom hockeyn förstås också förstod.



Men oavsett intentionerna med beslutet att stoppa lånecirkusen är det förstås helt rätt.



I det läge som råder i världen och landet finns det ingen rim och reson i att skicka spelare land och rike runt för att de ska få några seniormatcher i benen. Det är ju så att säga inte bara så att spelare lånats ut till ”grannen” utan många av J20-killarna har ju skickats ganska långa sträckor.



Ur smittspridningssynpunkt är det förstås inget annat än hål i huvudet.



* * *



Samtidigt som det sattes stopp för juniorlån presenterades ett par riktigt meriterade värvningar till Hockeyettan.



Eller well, presenterades och presenterades, HC Dalen nöjde sig med att i förbifarten nämna Christoffer Persson (lustigt nog dessutom under namnet Christian) i en matchrapport efter hans första match med laget hemma mot Köping i fredags. Men rutinerade Persson som den här säsongen hållit igång med HA74 i division 2 kommer hur som helst att spela med den västra Hockeyettans serieledare en tid.



Det är en rutinerad backkugge med nio SHL-säsonger och två SM-guld på meritlistan som kommer in i ett redan välfungerande lag. Spontant känns det som att det kan fungera riktigt bra under backmaestro Per Gustafsson på tränarbänken.



I Dalen drömmer man ju mer och mer dessutom om att Martin Thörnberg ska komma till spel i klubbens färger. Det verkar inte vara helt långt borta att det tillslut kan bli så.



* * *



De andra värvningsbomberna var det Östersund som stod för när så väl backen Jonas Emmerdahl som forwarden Lucas Sandström presenterades på ett bräde.



Två spelare med väldigt mycket allsvensk rutin. Det börjar uppenbarligen vara ett sådant läge att meriterade spelare ur just den kategori de två herrarna tillhör börjar inse att det kommer bli svårt att hitta ett jobb av dignitet och att det är läge att sänka kraven om det ska bli något spelat alls den här säsongen.



Men Emmerdahl och Sandström in i ett redan ramstarkt lag är förstås väldigt intressant.



Emmerdahl som stabil tvåvägsback. Sandström som gjort sig känd som något av en hetsporre som en karaktär som kan röra om i en ibland lite väl stereotyp forwardssida.



Det är två riktigt tunga tillskott.

Matchrapporter: 1–0-seger för Dalen mot Forshaga – Sebastian Ehrenflod matchhjälte Dalen svårslaget hemma – har nu sju raka segrar Östersund IK avgjorde tät match mot Örnsköldsvik Hockey i tredje perioden