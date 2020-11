Klart: Finske talangen återvänder till Nordamerika

I mitten av oktober stod det klart att Jesperi Kotkaniemi skulle lånas ut från Montreal till finska Ässät där han inlett säsongen.

Efter tio matcher står det nu klart att 20-åringen spelat sin sista match, i alla fall för nu, i moderklubben. Låneavtalet löper ut i dag och via sitt Twitterkonto låter Ässät meddela att lånet inte kommer att förlängas ytterligare.

The loan for Jesperi Kotkaniemi ends today.



We want to thank him and wish all the best for him for the upcoming NHL season.#Ässät #KKwatch #Habs #GoHabsGo pic.twitter.com/8zxv6zMkCF