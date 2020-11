Förre Brynäsfloppen får sparken i KHL

För två år sedan presenterades Danny Kristo som en prestigevärvning för Brynäs då han kom från spel i AHL och KHL till Gävle.

Det blev dock ingen lyckad tid i SHL för Kristo som fick sparken redan efter tio matcher då han inte gjort ett enda mål och endast stått för fyra assist.

Amerikanen flyttade då till Schweiz där han lyfte sitt spel och gjorde 46 poäng på 76 matcher över två säsonger.

Det ledde till att han återigen fick chansen i KHL inför årets säsong då Kristo skrev på för kinesiska Kunlun Red Star.

Danny Kristo har dock inte haft det roligt i Kina och efter endast fyra mål på 14 matcher får han nu sparken av Kunlun, vilket klubben meddelar på Twitter.

Den 30-årige forwarden tvingas nu återigen ge sig ut på klubbjakt.

Danny Kristo and Kunlun Red Star part ways. 🇺🇸 FW leaves Mytischi having played 14 regular season KHL games (4G, 0A, -1) with the #Dragons We thank @dkristo7 for his effort in our team! pic.twitter.com/H61gdYxNai