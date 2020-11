Nu är backstjärnan glödhet: "Ingen är gladare än jag"

De inledande tolv matcherna gjorde Nils Lundkvist två mål och hade två assistpoäng utöver det. De senaste tre matcherna har Nils Lundkvist gjort tre mål och fått med sig två assistpoäng.

Var det någon som sa formstark?

I dagens 4-1-seger mot Färjestad var det Lundkvist som var segerorganisatör. Förra säsongens succéback gjorde 1-0 i den första perioden och var den som mer eller mindre stängde matchen genom att göra 3-1 med ett fåtal minuter kvar av den tredje perioden. Vid 3-1-målet visade Lundkvist prov på ett magnifikt prickskytte och fick god hjälp av Juhani Tyrväinen som gjorde livet surt för Färjestadsmålvakten Arvid Holm genom att skymma honom.

"TOG PÅ VARENDA KLUBBA"

På 1-0-målet letade sig pucken in bakom Holm på ett något mer turligt sätt. Lundkvist tog ett skott som tog på ett eller ett par ben och klubbor på vägen fram, och gled sakta, sakta över mållinjen.

– Det kändes som att den tog på varenda klubba där framme, men turligt nog gick den in. Ingen är gladare än jag, sade ungtuppen till C More i den första periodpausen.

20-åringen, som förra säsongen satte nytt juniorbackrekord i SHL, är nu uppe i nio poäng (5+4) på 14 matcher och är i alla fall topp-tio i backarnas poängliga efter att förra säsongen ha slutat sjua med sina 31 poäng.

– Vi tar en dum utvisning som avgör matchen, sade FBK-tränaren Johan Pennerborn och syftade då på utvisningen innan Lundkvists 3-1.

Isac Brännström och Jack Connolly blev också målskyttar för Luleå sedan han kämpat in en puck från nära håll. För Färjestad var det Oskar Bäck som gjorde det enda målet i förlusten.

– Dom är mer intensiva över 60 minuter. Vi har en bra chans att ta oss in i andraperioden, men har två puckar i virket. Det är svårt att möta ett Luleå som är i ledningen, säger Johan Pennerborn.

