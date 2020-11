Uppgifter: Flyttar VM – efter kritiken

Tanken har varit att hockey-VM ska spelas i Belarus och Lettland i maj 2021. Den laddade politiska situationen i Belarus har gjort att många kraftigt ifrågasatt lämpligheten i att låta en nation som skakas av inre stridigheter och demokratiproblem stå värd för en turnering av VM:s magnitud.



Härom dagen framkom grava anklagelser mot ordföranden för det belarusiska hockeyförbundet, Dmitrij Baskov, att han skulle ha varit närvarande vid och bevittnat dödsmisshandeln av konstnären Raman Bandarenka, som ska ha protesterat mot diktatorn Aleksandr Lukasjenko.

Trots att IIHF-ordföranden Rene Fasel i går gick ut och sade att man fortfarande vill spela mästerskapet i Belarus så kan nu VM flyttas.

Big News: the IIHF will be moving the World Championship from Belarus to Moscow. Rene Fasel is heading to Russia to meet with Tretiak on the matter. Co-host Latvia will keep its games.