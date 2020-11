"En bra produkt – vi måste hjälpas åt att lyfta den"

Leksand sladdar i tabellen och ligger för närvarande näst sist i SDHL.

Dalalaget är långt ifrån så bra som man var för några år sedan, så vad krävs för att laget ska ta sig tillbaka till svensk damhockeys toppnivå igen?

– Att SDHL-laget ligger där man ligger i år är vi såklart inte nöjda med, säger Leksands vd Andreas Hedbom till hockeysverige.se.



Säsongen 2014/15 spelade Leksand semifinal i SDHL. Tittar vi idag på lagets placering i tabellen så hittar vi Leksand näst sist med endast avsågade Göteborg bakom sig. Hur ser satsningen egentligen ut på damhockeyn i Leksand och vad betyder damverksamheten för klubben

Hockeysverige.se ställde dom frågorna, men även en rad andra till klubbens vd Andreas Hedbom

– För oss betyder damhockeyn mycket och har gjort så under en lång period, säger Hedbom och fortsätter:

– Vi är faktiskt en klubb som haft damhockey under en väldigt lång tid. Idag har vi ett SDHL-lag, ett damjuniorlag plus ett flicklag som startade upp förra året, men som har fått en riktigt fin utveckling i år. Det är runt 40 tjejer i den gruppen.

Hur stor att satsningen på SDHL-laget i relation till exempelvis herrlaget, J20 och så vidare för att få ihop ett slagkraftigt lag?

– För vår del och som vi bedrivit den… Vi har på herrsidan varit en allsvenskklubb under mesta delen av 2000-talet. I paritet till det har det varit en relativt stor satsning på damlaget.

– Det har också att göra med att vi har ytterligare ett lag och även ett till så den verksamheten håller på att byggas upp. Relativt stor satsning har det varit trots att vi haft väldigt tuffa ekonomiska premisser under många, många år när vi åkt lite upp och ner genom seriesystemet.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



"LÅNGT IFRÅN FÄRDIGA"

Om vi ser till ledningen kring verksamheten där Leksand saknar en renodlad sportchef, varför har ni inte en större stab kring verksamheten och hur tänker ni kring dom här bitarna framåt?



– Det är en väldigt bra fråga. Vi söker inför framtiden den bästa och ultimata organisationen för vårt damlag. Om jag pratar framtid är vi långt ifrån färdiga med hur vi egentligen vill ha det kring vårt SDHL-lag eller damverksamhet.

Hur vill du att det ska se ut framåt?

– Om jag kan plocka lite fritt så tror jag att vi måste öka bemanningen runt SDHL-laget och damverksamheten för att ge den möjligheten till att utvecklas. Allt utifrån vad ekonomin och omvärlden till tillåter. Just nu är det inte rätta läget när det ser ut som det gör och vi ser över precis allting.

Nu är det svårt att jämföra, men lag som Brynäs, Linköping, HV71, Djurgården, Luleå och så vidare hårdsatsar på sina lag i SDHL och att utveckla damhockeyn. Upplever du att Leksand finns med i den här gruppen?

– Lagen du jämför med nu har haft helt andra ekonomiska förutsättningar och en annan ekonomisk verklighet än vad vi har haft. Man ska ha klart för sig att vi bedrivit, tycker jag, en väldigt bra damverksamhet trots att vi legat i Hockeyallsvenskan med herrarna.

– Trots allt har vi ändå kunnat vara med och tävlat på en väldigt hög nivå under många, många år.

VILL BLI NÅGONTING ATT RÄKNA MED

Sneglar ni på dom nämnda klubbarna och vill ta rygg på dom eller hur resonerar ni kring det?

– Så är det väl i alla branscher att är det någon som gör något väldigt bra så sneglar man lite på hur dom gör. Jag tycker inte vi ska säga att vi vill kopiera för det tycker jag är fel. Vi ska skapa vår egen väg här.

Säsongen 14/15 ledde Jens Nielsen Leksand till semifinal i SDHL. Idag är Leksand ett bottengäng. Hur tänker du kring lagets utveckling med tanke på det?

– Att SDHL-laget ligger där man ligger i år är vi såklart inte nöjda med. Det är inte laget heller. Jag har sett varenda match och enligt mig kunde vi haft ett stort antal poäng till. Laget som sådant har spelat väldigt bra.

– Vår målsättning är såklart att vi inte ska ligga där vi ligger. Vi vill upp i tabellen och bli någonting att räkna med inom svensk damhockey, absolut.

Vad skulle det betyda för klubben att ha SDHL-laget i absoluta toppen igen?

– Jättemycket. Nu har inte jag varit här så jättelänge, bara ett och ett halvt år. I min värld är det jätteviktigt att ha en stark och bra damverksamhet.

– Vi har en resa att göra. Det tror jag även damhockeyn i stort har att göra för att bygga hela varumärket, få publik till matcherna och hela den biten. Den resan vill vi också vara med på.

16-åriga Tuva Kandell är en lovande spelare.Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån



"DÄR MÅSTE VI LÄGGA KRUTET"

Hur ska ni få publik till Leksands matcher när väl pandemin är över?

– Vi försöker på många olika sätt. Bland annat har vi exakt samma uppsättning när damlaget eller herrlaget spelar. Allt från intro till allt sådant.

– När vi kombinerat herr och dammatch, då vi först kört herrmatchen och sedan dammatchen, har det visat sig varit ganska lyckat. Det är nog sådana grejer vi måste göra för att publiken verkligen ska komma till damhockeyn.

– Jag pratar nu av egen erfarenhet och, som sagt var, jag har sett i princip varenda dammatch. Jag tycker att det är väldigt roligt att se tjejerna spela hockey. Det är i grunden en bra produkt, men vi måste hjälpas åt att lyfta den.

Vilka blir viktigaste bitarna för Leksand att lägga resurserna på närmsta tiden?

– Vi har ett väldigt ungt lag och jag tror att våra resurser måste ligga på att få våra unga tjejer att utvecklas åt rätt håll. Att ta stegen man behöver göra då man går från juniorhockey till seniorhockeyn.

– Det här ett steg att ta även inom damhockey. Där måste vi lägga krutet, avslutar Andreas Hedbom.

