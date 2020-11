En sparkad tränare, en import som får en andra chans och en poängkung från juniorligan som ska försöka upprepa bedriften på seniornivå. Gårdagen bjöd på några rubriker värda att analysera.



Efter Sergei Zhukov i Kiruna IF och Mikael Lindholm i Strömsbro blev Per Ljusteräng säsongens tredje tränare att få sparken i Hockeyettan.



Hudiksvall aviserade under tisdagen att de väljer att gå skilda vägar med sin tränare trots att laget ligger på fjärde plats i en tabell där det räcker med att bli femma för att få vara med och leka i Allettan efter jul.



Men det är klart att det har inte sett snyggt ut. Dubbla förluster mot Hanviken och ett nederlag på bortaplan mot ursvaga Sollentuna är inget att vara direkt stolt över och framåt har Glada Hudik haft problem med sitt målskytte i stort sett hela hösten (det är en 10-2-seger hemma mot Hammarby som hjälper upp de siffrorna).



Officiellt heter det att det är de sportsliga resultaten som är orsaken till Ljusterängs entledigande, men det är nog bara halva sanningen.



För samtidigt som de sportsliga resultaten inte har varit starka nog för att anstå namnen i truppen tycks det inte ha varit helt friktionsfritt mellan tränaren och spelargruppen. Det sträcker sig faktiskt hela vägen tillbaka till fjolårssäsongen när det sipprade ut uppgifter om att spelarna inte var helt tillfreds med sin tränare.



52-åringens burdusa stil och ledarskap har inte gått hem hos alla. Det har funnits ett missnöje och får man inte gruppen med sig blir det svårt att stanna kvar som tränare i längden. Viskningarna från Hudiksvall har antytt samma saker den här säsongen (något som vi diskuterade i ett poddavsnitt för några veckor sedan) och spelet på isen har inte alls sett harmoniskt ut. Bitvis har det sett rent glädjelöst ut. De svaga resultaten och en trupp och tränare som inte går i takt hänger förstås ihop.



Det spekulerades på vissa håll redan i somras kring att Hudiksvall krattade för den här situationen när Lars "Lillis" Lövblom rekryterades tillbaka till föreningen i rollen som sportchef. Om det inte skulle funka med Ljusteräng fanns tränarlösningen så att säga redan in house.



Nu blir det exakt så. Lars Lövblom tar över på bänken ”tills vidare”. Jag blir inte förvånad om han står kvar hela säsongen.



* * *



På temat sparken skulle man också kunna snacka om kanadensaren Sean McGovern. Ifjol värvades han till Tranås som en tilltänkt spets, men hade svårt med tempot och fick väl i ärlighetens namn inte mycket till chans under Karl Helmerssons ledning.



Tolv matcher och två assist blev det för McGovern innan han skeppades vidare till IK Guts i division 2 och sedermera avslutade säsongen i Frankrike med Marseille. Men nu är kanadensaren tillbaka i Hockeyettan och har gjort klart med Nyköping. En värvning som blir möjlig sedan division 2 satts på paus och IK Guts (där han lirat i år igen) lånar ut honom.



Det ska bli väldigt spännande att se vad 27-åringen gör av sin andra chans i Hockeyettan nu när han kommer in i en serie som är betydligt svagare än den södra där han försökte ifjol och i ett lag som är betydligt mindre haussat än det Tranås där han hade pressen på sig att leverera.



Jag är ganska övertygad om att han i grund och botten har verktygen för att kunna bli en ganska lyckad importspelare på Hockeyettan-nivå om han bara får möjligheten till det.



* * *



En annan spelare som det ska bli oerhört spännande att följa i Hockeyettan den kommande tiden är Alexander Lundman.



19-åringen innehade ledarpositionen i den totala poängligan för J20 Nationell när den ligan bommade igen och kommer hålla stängt fram till åtminstone årsskiftet. 36 poäng (16+20) på 19 matcher är starka siffror för HV71-forwarden som nu lånas ut till Borås.



En poängkung in i Hockeyettan alltså, på papperet synnerligen intressant, men är det en given succé? Det är det som ska bli oerhört spännande att se.



Här måste man ha med i åtanke att poängstarke Lundman kommer till ett bottenlag i en upplaga av Hockeyettan södra som är synnerligen stark den här säsongen och att han gör det med en förväntan att producera poäng. Något som inte är helt enkelt och givet för en junior i seniormiljö.



Det är lite upp till bevis. Ett riktigt test.

