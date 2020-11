Om du inte känner till begreppet "Sportswashing" är det på tiden att du lär dig det nu. Det är nämligen ett fenomen som har satt klorna i det som tidigare kallades för "idrottsrörelse" men som nu snarare bara ses som en bricka i ett politiskt spel.

Sportswashing är inget nytt. Det går att argumentera för att det var vad Adolf Hitler sysslade med redan vid Berlin-OS för 84 år sedan, men termen är relativt ny. Och framför allt framträder fenomenet tydligare och tydligare för varje år som går.

Så, vad är sportswashing?

Sportswashing är den term som används för att beskriva en aktörs inblandning i ett stort idrottsevenemang eller en stor idrottsklubb. Aktörens syfte med inblandningen i evenemanget eller laget ska vara att stärka sitt eget och sitt lands rykte och varumärke runt om i världen. I exempellådan hittar vi exempelvis Manchester Citys ägare Sheikh Mansour, som är medlem av kungafamiljen och biträdande premiärminister i Förenade Arabemiraten, Paris Saint-Germains ägare Sheikh Al-Thani som är statschef i Qatar. Och så vidare.

Att äga klubbar är ett mer långsiktigt sätt att tvätta sitt lands tvivelaktiga rykte. Att arrangera sportmästerskap är ett sätt att under en kortare, men mer intensiv, period rikta strålkastarna mot just ditt företag eller ditt land.

Här hittar vi exempel som OS i Bejing 2008, i Sotji 2014 och fotbolls-VM i Ryssland 2018, friidrotts-VM i Qatar 2019 och såklart sportwashingens Rolls Royce: fotbolls-VM i Qatar 2022.

VM-arena i Qatar.Bildbyrån



Sedan några dagar tillbaka kan vi också addera Formel 1:s intåg i Saudiarabien från och med nästa år. Formel 1 kör för övrigt också lopp i just Sotji, de kör i Bahrain, Förenade Arabemiraten, Azerbajdzjan (som också fick massiv kritik för sitt sportswashing-event: Europa League-finalen i fotboll 2019) och Kina. För att nämna några länder som betalar kopiösa mängder pengar för att få världens blickar riktade mot sig. Länder som oftast när det skrivs om den får kritik för bristande mänskliga rättigheter, för korruption, ibland för att finansiera terrorism och en del andra otrevligheter.

Anledningen till att FIFA placerar VM i Ryssland och Qatar (säga vad man vill om Ryssland, men Qatar är ju några nivåer värre...) och att Formel 1 besöker de tvivelaktiga länder som de gör, är såklart pengar. Det vet vi alla. Men argumenten för att besöka de länderna är alltid desamma:

* Det är viktigt att bredda sporten och ge fler chansen att upptäcka vår sport,

* De har fantastiska anläggningar som borgar för otroliga tävlingar,

* Det här tvingar länderna att faktiskt skärpa till sig, nu när de har världens blickar riktade mot sig,

* Invånarna i landet kommer få det bättre, eftersom det blir mer pengar och jobb i omlopp.

Det där har vi ju hört förr. Och ja, är det något länder med tvivelaktiga rykten kan så är det ju att bygga helt sanslösa skrytbyggen som ger förutsättningar för atleterna att prestera max, och för TV-tittarna att se otroliga tävlingar. Men är det något vi också vet är det att det inte gör någon större skillnad på landet i stort.

De stora sportorganisationerna säger alltid att länderna som får mästerskapen "måste ge något tillbaka". Typ: "kommer vi hit måste ni i utbyte göra det bättre för era invånare!". Någon uppföljning till det kommer aldrig. När fotbolls-VM, eller vad det nu råkar vara just den gången, är slut slocknar lamporna och sen orkar vi inte bry oss så mycket mer om de mänskliga rättigheterna i Qatar.

Atleterna orkar inte lära sig eller bry sig om det politiska spelet, och de få som väl gör det får ändå inte uttala sig. Om man, som Emma Green, målar sina naglar i regnbågsfärgerna under friidrotts-VM i Ryssland blir man en världssensation.

De stora sportorganisationerna fortsätter frenetiskt försöka lura oss att tro att idrott och politik absolut inte hör ihop, samtidigt som det är deras egna beslut som gör att det så ofta blir lika mycket fokus på det politiska som på det idrottsliga. Det hela är nämligen mycket enkelt: Hade fotbolls-VM 2018 hamnat i England i stället för Ryssland kan jag lova att ingen hade anklagat FIFA för att vara korrupta eller en bricka i ett politiskt spel. När VM spelades i Brasilien handlade otaliga reportage om vilken total misär mästerskapet ledde till för massvis med invånare.

Nu har hockeyn sin egen "sportswashing"-situation. Ja, hockey-VM har spelats i både Ryssland och Belarus tidigare och när Minsk hade VM 2014 blev det mycket fokus på den hårdföre ledaren Aleksandr Lukasjenko. Det är bara en liten vindpust i jämförelse med hur situationen är nu.

När övriga hockeyvärlden stängde ned på grund av en viss pandemi spelade den vitryska hockeyn som vanligt. Lukasjenko hävdade att det inte fanns något virus där, och tillade för säkerhets skull:

– Sport, och särskilt ishockey, är den bästa medicinen mot virus.

Sport, och särskilt ishockey, är för honom också den bästa medicinen mot den ständigt negativa bilden som annars finns mot hans ledarskap och det land han styrt över i nästan tre decennier.

Med ett halvår kvar till VM:s start är planen fortfarande att spela VM i Belarus, Det är på många sätt ett passionerat ishockeyland, så sett till det kan jag förstå beslutet att placera VM där. Det finns ju inte sådär våldsamt många passionerade hockeyländer. Men Lukasjenko kallas också "Europas sista diktator", så man kan ju tycka att det redan där borde ringa varningsklockor hos Rene Fasel och de övriga.

Sen kom pandemin, som Lukasjenko också hävdade kunde botas med vodka, och där kom varningstecken två på att det kanske inte skulle vara så smart att spela VM där.

Sen kom ett, enligt EU, riggat val där han själv utropade sig till segrare med 80 procent av rösterna. Där har vi varningstecken tre.

Folket accepterade inte folket utan gick man ur huse för att protestera och demonstrera mot diktatorn. Lukasjenko satte hårt mot hårt och vi har de senaste tre månaderna sett mängder med klipp på poliser som tar till övervåld mot demonstranterna. Vi kan väl kalla det varningstecken fyra.

Det femte varningstecknet?

Det är att det nu är november och att situationen är oförändrad. Och framför allt att ishockeyns företrädare fortfarande inte tagit totalt avstånd från allt som har med Belarus att göra. Att de fortfarande överväger, till och med planerar för, ett VM i ett land i totalt kaos. Att IIHF fortfarande öppnar för att genomföra Lukasjenkos "sportswashing". Att IIHF intalar sig själva att det är bra både för dem och för den vitryska befolkningen att VM spelas där. Detta trots att till och med flera inhemska idrottsstjärnor gått ut och sagt att det är direkt olämpligt att turneringen genomförs som planerat.

Belarusian athletes and ordinary citizens urge not to play ice hockey with a dictator who kills people. 2021 IIHF World Championship supposed to take place in Minsk. People demand to cancel or boycott it. pic.twitter.com/Ks5lJM2m9H