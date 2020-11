Conny Strömberg startar podd: ”Kommer inte hålla igen”

Hockeyprofilen Conny Strömberg avslutade sin aktiva spelarkarriär tidigare i höstas.

Nu startar 45-åringen upp sin egna podcast, Conny Klacks hockeysnack, som har premiär i morgon.

– Jag tycker det är roligt att få prata lite hockey. Det är bara kul och kommer bli intressant, säger Conny Strömberg till hockeysverig.se.



Conny Strömberg är en av våra mest profilstarka hockeyspelare under senast 15-20 åren. Han har spelat hockey i sju olika länder och så sent som förra säsongen spelade 45-åringen i både Surahammar och Teg. Rötterna har han däremot i Örnsköldsvik. Moderklubben är för övrigt KB65.



Nu ger sig Strömberg in på en helt ny resa. Tillsammans med sin vän startar han en podd där första avsnittet kommer ut i morgon måndag.



– Det är jag och en kompis till mig hemma i Arboga, Mats Hallgren, och jag som startar upp podd som heter Conny Klacks hockeysnack, berättar Conny Strömberg och fortsätter:

– Det var Mats som tryckte på då han tycker det är roligt att hålla på med det där så nu ska vi prova på det. Det är en rolig grej. Sedan får vi se om det blir några lyssnare, vilket vi hoppas på.

Varför valde du att hänga på?

– Jag tycker det är roligt att få prata lite hockey. Det är bara kul och kommer bli intressant.

– Det kommer bli lite allt möjligt hockeysnack, men vi kommer även hissa och dissa lite som vanligt. Sedan får vi se, men det kommer bli en del överraskningar också. Det är också mycket möjligt att det ska komma en del hemliga gäster framöver. Ni kommer få höra vilka det blir allteftersom vi kommit igång.

”HOPPAS KUNNA BJUDA PÅ ROLIGA HISTORIER”

Kommer vi få höra historier från ditt hockeyliv?

– Ja, det kommer ni. Jag hoppas kunna bjuda på en del roliga historier. Sedan kommer vi såklart, båda två, ha en del åsikter om dagens hockey. Där kommer vi inte hålla igen speciellt mycket utan vi kommer säga vad vi tycker.

Hur ofta kommer podden komma ut?

– Måndagar en gång i veckan. Så är det tänkt.

Du är 45 år ung, hur ser ditt hockeyliv ut idag?

– Jag är assisterande tränare i Surahammar där jag hjälper Patrik Juhlin där med tips och råd. Jag var sugen på att spela, men Patrik ville inte det. Han ville att jag skulle vara med och träna laget istället så då lyssnar jag på honom.

Här kommer du kunna lyssna på Conny Klacks podd.

