TV: Här får Oskarshamnsbacken matchstraff

– Det finns en stor skaderisk, säger domaren Marcus Linde i C More.



Det var i slutet av den andra perioden som Brian Cooper tacklade Leksands forwardsstjärna Peter Cehlarik. Cehlarik föll till marken och tog sig för ansiktet innan han kunde ta sig upp.

Cooper begav sig till utvisningsbåset, men tvingades sen lämna rinken. Domarna gav nämligen Björklövenvärvningen 5+20 för charging. Därmed var det färdigspelat för kvällen för backens del.

– Den kommer sent. Jag vet inte om Leksandsspelaren har slappnat av när han släppt pucken, men den kommer sent. Det finns en stor skaderisk. Den är ganska kraftfull också, säger domaren Marcus Linde till C More.

Leksand vann matchen med 4-2.

Oskarshamns Cooper får matchstraff efter den här tacklingen på Leksands Cehlarik 👀 #twittpuck #shl pic.twitter.com/uZsdsnln3M — C More Sport (@cmoresport) November 12, 2020

