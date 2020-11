35 år sedan tragedin: ”Hans död var fruktansvärt jobbig"

I dag är det 35 år sedan en av Sveriges största målvakter genom tiderna, Pelle Lindbergh. slets ifrån oss – blott 26 år gammal. Hockeysverige.se gör en tillbakablick på den olyckliga dagen 1985 då Vezina Trophy-vinnaren omkom i en bilolycka utanför Philadelphia.

Pelle Lindbergh hade nyligen skrivit på ett sexårskontrakt med sin klubb Philadelphia Flyers efter att han utsetts till NHL:s bästa målvakt säsongen innan. Man kan väl säga att livet lekte för den då 26-åriga stockholmaren, som hade en speciell förkärlek till snabba bilar och båtar.

Den 10 november 1985 hade Lindbergh agerat reservmålvakt åt Bob Froese när hans Flyers besegrade Boston Bruins. Det innebar att laget nu hade tio raka matcher utan förlust. På kvällen efter matchen skulle laget fira materialförvaltaren Jim ”Turk” Evers födelsedag. Pelle, vars sambo Kerstin, valde att stanna hemma, tar sin röda Porsche med 565 hästkrafter under huven till Coliseums restaurang och bar där det vankas festligheter med mat och dryck i goda vänners och lagkamraters lag.

Klockan 05.30 på morgonen tränger sig Pelles kompis Ed Parvin och hans flickvän Kathy McNeal in i Porschen för hemfärd. Även lagkamraten Rick Tocchet försöker få plats, men utrymmet i den lilla sportbilen räcker inte till. I stället får han sätta sig i en taxi hem, något som kan ha räddat den framtida stjärnforwardens liv.

LAGKAMRATEN BERÄTTAR

På Somerdale Road i Vorhees, New Jersey, kör den röda Porschen av vägen in i en trappa vid en mur i en hastighet som har bedömts ligga 140 kilometer i timmen. När räddningspersonalen anländer slutar Pelle andas. Man får igång andningen igen på sjukhuset, men Pelle Lindberghs skador är så pass omfattande att man tvingas placera honom i respirator innan läkarna efter ett dygn inser att det inte kommer att gå att rädda livet på världens just då bästa målvakt. Dagen, 11 november 1985, efter stängs respiratorn av då hjärnskadorna anses för allvarliga.

Per-Erik Eklund spelade i Philadelphia Flyers när olyckan skedde och har berättat för hockeysverige.se:

– Jag hade precis lärt känna Pelle eftersom jag bara kommit dit några månader innan olyckan skedde. Pelle var väldigt populär och hade fått pris som NHL:s bästa målvakt året innan. Visst tog det rejält på oss spelare i laget. Det var många av Flyers killar som hade spelat ihop med Pelle under många år och lärt känna honom väldigt bra.

– Det var riktigt tufft just efter att det hade hänt, men alla i laget kände Pelle som person och vi visste att han skulle ha önskat att vi körde på för fullt trots hans bortgång. Jag tror faktiskt att vi blev ännu starkare som grupp efter det här tragiska.



Den klassiska masken finns nu på Hall of Fame i Toronto. Foto: Bildbyrån

”HELT OVERKLIGT”

Även backen Thomas Eriksson fanns med i laget.

– Det var så illa det någonsin kunde bli, helt overkligt. Pelle var NHL:s bästa målvakt och hade nått en så hög status man kunde nå där borta tack vare sitt fantastiska målvaktsspel säsongen innan olyckan.

– Pelle och jag hade genom åren även blivit väldigt nära vänner och kom alltid extremt bra överens. Vi hade mer eller mindre levt tillsammans under vår tid i Philadelphia. Hans död var fruktansvärt jobbig…

Hur minns du själv beskedet om att olyckan hade hänt?

– Pelle var ju inte död direkt efter olyckan utan det visade sig att han var hjärndöd. Beskedet om olyckan fick jag på morgonen. Jag hade träffat Pelle sent på kvällen innan. Beskedet var chockartat och overkligt precis som det är för alla som drabbas av något sådant.

– Det var en väldigt tung period, men framför allt märkte man hur stor han var i Philadelphia. Ibland får jag uppfattningen om att folk här hemma inte fattar hur bra han egentligen var. Pelle var absolut den viktigaste spelaren i laget.

”BLEV MER SAMMANSVETSADE”

Hur hanterade laget en sådan situation, blev ni rent av mer sammansvetsade?

– Jo, men visst blev vi mera sammansvetsade som lag vilket man ofta blir när man genomgår en kris, även om det är något som man inte önskar. Det ju tyvärr så att livet måste gå vidare även efter en sådan här tragisk händelse. Trots allt var ju hockeyn vårt jobb och det gällde ju att fortsätta prestera om du skulle behålla jobbet. Man har inte råd att slarva bort sin chans.

Det måste ha varit märkligt när inte Pelle Lindbergh fanns med i omklädningsrummet längre?

– Det var jättekonstigt. Det här hände i november och i februari blev jag skadad och säsongen efter åkte jag hem…

I dag ligger Pelle Lindbergh begravd på Skogskyrkogården i södra Stockholm. Bara ett stenkast från Nynäsvägen där han så många gånger med ett leende på sina läppar testat farten i sina bilar.

