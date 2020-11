Kära ishockeyförbund och ligaorganisation i Hockeyettan



Ni har säkert en mängd argument för att det är viktigt och vettigt att låta säsongen löpa vidare som det var tänkt från första början med Allettor och allt vad det nu handlar om.



Tyvärr är det svårt att se att något av dem har någon direkt bäring satt i perspektiv till den smittspridning som pågår i landet, det haveri allehanda spelscheman håller på att bli tillföljd av uppskjutna matcher och det ekonomiska inferno klubbarna tvingas gå igenom utan publik på läktarna och med en mängd långresor framför sig.



Det är hög tid att sluta sticka huvudet i sanden i naiv förhoppning om att allt ska ordna sig, utan snarare dags att kliva fram och faktiskt visa ledarskap istället.



Det är hög tid att ställa in Allettorna.



Det är det enda rimliga att göra för att skona klubbarna, motverka smittspridning och skapa den luft som behövs för att kunna spela igen den mängd av matcher som tvingats skjutas på framtiden utan att slita ut spelare och kassakistor fullständigt.



Som av en händelse har eder ödmjuke undertecknad redan svaret på hur resterande del av säsongen bör genomföras istället.



Skrota Allettorna och förläng grundserierna. Spela en runda till mot motståndarna i östra, västra, norra och södra efter jul istället.



Det blir lite färre matcher än en vanlig säsong (33 istället för 40), men det är ju inte en vanlig säsong. Dessutom skapar det luft för att spela igen matcher som redan skjutits upp och gör det möjligt att parera kommande utbrott av covid-19 (för fler sådana kommer förstås komma även efter jul).



Efter avslutad grundserie (på 33 matcher):



Låt lagen på placeringarna 9-12 ha spelat färdigt för säsongen. Det är inte rimligt att börja kvala bort lag under rådande omständigheter och med tanke på att division 2 är pausat lite här och var i riket är det ju dessutom högst oklart hur ett sådant kval skulle kunna byggas upp.



Låt lag 1-8 spela ett spetsat slutspel inom serien. Kvartsfinal, semifinal och final (i östra, västra, norra och södra). Om det ska vara bäst av tre eller fem matcher kan väl diskuteras.



För att spetsa det hela, låt valproceduren vara kvar men låt för att sätta lite extra piff på spänningen segrande lag välja sin motståndare bland samtliga övriga lag och inte enbart de fyra sämst rankade.



Resultatet blir efter fyra avslutade slutspel (ett per serie) fyra finalsegrare som kan kliva in i den fyra lag starka kvalserie som redan finns i serieupplägget från första början.



En kvalserie som i slutändan sållar fram ett lag som kan ta klivet upp i Hockeyallsvenskan på synnerligen sportslig väg. Så väl någorlunda kostnads- som coronasäkrat.



Kära förbund och ligaorganisation i Hockeyettan. Varsågoda.



* * *



Just upplägget för att lösa en säsong utan Allettor men med bibehållen spänning snackar vi om i vårt Patreon-exklusiva avsnitt "Så räddar vi spänningen och klubbarnas ekonomi" den här veckan.



I det "vanliga" poddavsnittet (#152 Ett tillkännagivande) har jag och maestro Skoglund ett tråkigt tillkännagivande att komma med.



Men vi passar dessutom på att diskutera det högsta hönsets märkliga kommentarer i landets största tidning, blicka framåt mot vad som egentligen kan komma att hända med framtida säsonger om Allettorna genomförs och fundera över klubbar som har sponsorlogotyper istället för klubbemblem på sina tröjor.



