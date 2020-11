Covid-19 däckade Leksandstränaren: "Sjuk i åtta dagar"

Leksand har den senaste tiden varit däckade av flera fall av covid-19.

En av de som smittades var assisterande tränaren Mikael Karlberg, som för hockeysverige.se berättar om sin sjukdomsupplevelse.

– Jag kände ingenting av det jag åt. Det var helt hopplöst, säger Karlberg.

Covid-19 traskar fram och tillbaka inom svensk ishockey. Flera lag, spelare och ledare har redan drabbats och fler kommer givetvis också få se den oberäkneliga sjukdomen i vitögat. Leksand är ett av lagen som pausade sin verksamhet under närmare två veckor då Covid-19 smugit sig in i laget. En av Leksands drabbade var assisterande tränaren, Mikael Karlberg.

När utbrottet i Sverige kom tidigt i våras när slutspel och kval ställdes in såg han det mest som en sjukdom som i första hand drabbar äldre.

– Då visste jag inte så mycket och hade ingen riktig koll mer än att det kändes jäkligt olustigt när det drog fram, berättar Mikael Karlberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag kände nog mest då att det var 70 plus och äldre som drabbades av det, men nu känns det mer som det drabbar var och en, nästan allihop.

Var du där och då orolig att själv bli sjuk?

– Nej, jag kan inte påstå att jag var orolig för det. Samtidigt följde jag råden vi fick och tänkte att gör jag det hade jag i alla fall en bra chans att klara mig.

Mikael Karlberg.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



TUNGT ATT ANDAS

För ett par veckor sedan började Mikael Karlberg känna sig hängig samtidigt som då smittan började spridas inom flera SHL-lag. Däribland Leksand.



– Jag hade varit halvdålig under några veckor. Första gången jag testade mig var jag negativ. Då hade jag varit borta under nästan vecka, men efter testet gick jag tillbaka till jobbet och var där under några dagar.

– På måndagskvällen för två veckor sedan, då jag kom hem igen, kände jag mig risig och blev sämre. Jag blev hemma på tisdagen, men också kallad till test. På onsdagen fick jag beskedet att jag hade det. Då var det bara för mig att hålla mig hemma.

Kände du då någon form av oro när du fick diagnosen?

– Nej, det gjorde jag inte. Det var under en dag jag kände att det var tungt att andras och lite sådär, men jag hann absolut inte bli orolig.

– Jag kände av att jag var kraftlös och att gå korta svängar var jobbigt. Sedan försvann all lukt och smak. Jag kände ingenting av det jag åt. Det var helt hopplöst. Jag vart faktiskt paff och tagen av det. Jag hade inte tänkt på det så. Sedan skulle vi äta ”vafan, jag känner ingen smak alls”.

– Då hade jag ännu inte fått svaret att jag var positiv, men då förstod jag att hade det. Smaken var borta under åtta, nio dagar. Jag sa hemma ”vi kan äta vad som helst, det spelar ingen roll för min skull”, så vi gjorde inga stora utsvävningar i maten då.

HEMMA DRYGT TVÅ VECKOR

Covid-19 gjorde att Mikael Karlberg höll sig hemma närmare två veckor.



– Jag var sjuk under ungefär åtta dagar. Sedan var jag hemma ytterligare under några dagar för att säkerställa att jag var frisk.

– Jag hade ont och värk i leder och kroppen. Det pendlade väldigt mycket vilket var det värsta. Nu hade jag ingen feber, men hostade och hade ont i halsen.

Det var flera i Leksand som fick Covid-19 ungefär samtidigt, men Karlberg tycker att på klubben och ligan hanterade utbrottet relativt bra.

– Det har varit jättetydligt hela tiden. Så fort någon haft symptom har den personen fått vara hemma och sedan ganska fort fått gått och testat sig. Det har inte varit något som man ”chansat” med utan jag tycker helt klart att man tar det på allvar.

Har det lokaliserat vart smittan kom ifrån?

– Nej, men sedan har vi mött lag som haft smittan. Jag tycker att det där hänger ihop lite grann. Linköping har mött Djurgården. Sedan mötte vi Djurgården och efter det har vi mött HV71.

– Nu är inte jag någon expert på det där, men det känns på något vis att det kan vara så den spridits. I alla fall tänker jag att det finns en naturlig koppling där.

Mikael Karlberg.Foto: Ronnie Rönnkvist



"FÅR LITA PÅ DOM SOM BESTÄMMER"

Du har kommit på benen och mår bra, hur tänker du kring folk som blivit dåliga under en lägre tid och efter många månader inte är helt återställda?

– Det är fruktansvärt. Jag känner att det här är något annat, det kan jag lugnt säga. Det är inte så att jag tänker att det här är en vanlig sjukdom. Man är vaken på vad som kan hända och att folk blir sjuka så länge är hemskt.

– Vi vistas i en miljö där viruset trivs som allra bäst. Det är något jag tycker att vi ska ha respekt för.

Hur känner du då när SHL och svensk hockey fortsätter pussla ihop matcher trots pandemin?

– Vi får ändå lita på dom som bestämmer kring det här. Uppenbarligen blir vi sjuka i lagen och det sprids väldigt fort och, som jag sa, vi är i en sådan miljö.

– I somras då det var varmt ute var det inte samma grej och man förstår att där vi nu är helt enkelt kan man bli sjuk. Sedan lämnar jag det där till dom som bestämmer. Jag är för dåligt insatt för att säga om man ska spela vidare eller inte. Självklart vore det hemskt om något skulle hända. Det vill ingen vara med om.

Hur mår du idag?

– Jag mår bra. Det har tagit sin tid, men nu är det lugnare och jag började jobba min första dag idag (läs: måndag) och har tänkt att åka med till Karlstad för att vara med på matchen mot Färjestad.

Simon Edvinsson om sina förväntningar den här säsongen

Matchrapporter: Seger för HV 71 borta mot Leksand