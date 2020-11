Den 16 januari 2006 gjorde Alexander Ovetjkin ett av de häftigaste NHL-målen i modern tid då han låg på rygg och drog in pucken i mål med en hand på klubban.

Nu ger målvakten Brian Bocuher sin syn på målet som han släppt in.

– Jag skulle säga att det var 90 procent tur, säger Boucher till CBC Sports.

Alexander Ovetjkin har varit en av NHL:s största stjärnor i nästan 15 år och ses som en av de bästa målskyttarna någonsin.

Under sin rookiesäsong 2005/06 gjorde ryssen ett fantastiskt mål som det pratas om än i dag.

I en match mot Phoenix Coyotes åkte Ovetjkin in i den offensiva zonen och försökte sig på en dragning men trillar och landar på sin rygg. Han har ändå sinnesnärvaron att, på rygg med en hand på klubban, vispa in pucken i mål, något som gjorde att till och med Wayne Gretzky, som då var tränare för Coyotes, stod och tittade på reprisen för att se hur "Ovie" hade lyckats göra mål där.





”ETT MAGISKT MÅL”

En av huvudpersonerna i situationen är målvakten Brian Boucher som var den som släppte in "The Goal" som det har kallats.

Boucher, som gästspelade i HV71 under lockoutsäsongen 2004/05, spelade över 300 NHL-matcher och stod för flera imponerande räddningar men det är fortfarande Ovetjkins mål som är hans mest vevade höjdpunkt.

I CBC Sports videoserie "I was in net for..." får målvakter berättar sina historier om mål de har släppt in. Här pratar nu Boucher om "The Goal" och berättar att han och Paul Mara (som är den som försvarar mot Ovetjkin) blir påminda om målet varje år.

– Vi brukar sms:a varandra vid årsdagen varje år för att vi ser det överallt. Jag brukar skoja lite med honom om det men han gjorde faktiskt allt perfekt. Jag vet inte vad mer han hade kunnat göra för att förhindra det där. Det var bara ett magiskt mål, säger Boucher till CBC Sports.

”KRÄVS VÄLDIGT MYCKET TUR”

Målet är känt som ett av de snyggast/häftigaste i Ovetjkins karriär, men Boucher menar att det var mer tur än skicklighet.

– Jag tror att han visste ungefär vart målet var. Men när man tänker på vinkeln och hur lite utrymme det är mellan min klubba och stolpen så krävs det väldigt mycket tur för att den ska gå in. Jag skulle säga att det var 90 procent tur, säger han och fortsätter:

– Det var fortfarande riktigt bra gjort av honom och jag vill verkligen inte ta ifrån honom vilket fantastiskt mål det var men jag tror bara att jag försökte slå till pucken. Jag tror att han blev lika förvånad som oss andra att det blev mål där.

Brian Boucher avslutar med att säga att det hade varit lite pinsamt om han hade släppt in ett sådant mål från en spelare som bara gjort ett par mål i hela sin karriär. Faktumet att Ovetjkin sedan blev en NHL:s bästa målskyttar genom tiderna gör det hela därför lite lättare för Boucher att smälta.

TV: NHL-insiderns teori om Ovechkins framtid i Caps