"Äsch, det är ett I-landsproblem - vi får ändå spela hockey"

Han är en av alla spelare som hade planerat för att spela i Nordamerika - men som i stället spelar i den svenska andraligan. Filip Gustavsson berättar i en lång intervju med hockeysverige.se om inledningen i Södertälje, varför han inte tänker gnälla över ovissheten i Nordamerika - och varför han inte sörjer att NHL-debuten inte kommit.



Han har utsetts till bäste målvakt i TV-pucken, U18-VM och U20-VM. Han har gjort drygt 40 matcher i SHL. Han har spelat drygt två säsonger i AHL, utsetts till månadens målvakt vid ett tillfälle, och har dessutom varit uppe och nosat på NHL-spel med Ottawa Senators vid ett par tillfällen. Som om inte det vore nog har Filip Gustavsson också fått vara med som en "se och lära-målvakt" under ett VM med Tre Kronor. Ett VM där man dessutom tog guld.

Det är fortfarande svårt att ta in att spelare med den meritlistan spelar i HockeyAllsvenskan.

Vi kan anta att Filip Gustavsson blivit precis det Södertälje hoppades på när de valde att låna in honom från Ottawa, efter att det stått klart att säsongen borta i Nordamerika inte skulle starta som planerat. 22-åringen har spelat elva matcher och har räddat 92,5 procent av skotten. Han har släppt in ungefär 2,3 mål per match och har definitivt varit en av seriens bästa målvakter.

Man kan förstå att den tidigare juniorstjärnan är nöjd med sin säsongsstart.

– Det känns som att det blir bättre match för match. Grundselet fungerar väldigt bra och det känns som att man är inne i "flowet" varje gång när man kommer till en match. Jag tycker själv jag var dålig mot Mora, men annars har jag i alla fall gett laget en chans att vinna i princip alla matcher, säger han innan han tillägger:

– Däremot har jag gjort en del misstag som jag inte borde gjort. Det är något som jag och "Bratten" (Calle Brattenberger, målvaktscoach) tränar för att få bort.

Det är ju hur många målvakter som helst som söker platser där ute



Faktum är att Filip Gustavsson inför den här sejouren aldrig hade spelat i HockeyAllsvenskan. SHL, Tre Kronor och AHL - ja, visst. Men aldrig allsvenskan.

Men omställningen har gått nästan smärtfritt - trots att han själv märker av en stor skillnad på spelet jämfört med det han nu är van vid från Nordamerika.

– Spelarna får så himla mycket mer tid med pucken här. De håller i den lite mer, slår kanske en extra passning och skjuter inte varje gång... att ha det där extra tålamodet är superviktigt här. Här är det lite mer uppspel och sådana saker, så mitt jobb blir nästan lite lugnare höll jag på att säga. Där borta blir det mer chippa i sargen och full fart framåt.

Foto: Bildbyrån

Har det varit svårt att "komma in i" den omställningen?

– Inte just med det, skulle jag säga. Det har mer varit det allmänna spelet, och att hitta tajmingen och matchtempot, som varit svårt. Jag hade inte spelat på sju månader när jag kom hit och inte tränat med något lag. Men som jag sa innan: Det blir egentligen lugnare för en målvakt här än i Nordamerika.

Men hur kom det sig att Filip Gustavsson hamnade i Södertälje? Ja, att det inte kunde bli spel med något SHL-lag vet vi ju, men varför blev det just spel i Sportklubben?

– Jag och agenten pratade om det och jag frågade om han tyckte att jag skulle bli utlånad eftersom jag inte såg framför mig att ligorna där borta skulle börja i december som det var sagt. Vi hade väl en diskussion och det landade delvis i om jag var redo att betala mina försäkringspengar för att få spela. Jag såg det som en investering, så jag sa att jag kan pröjsa för försäkringen eftersom inga klubbar har så bra ekonomi nu. Sen tog det egentligen bara tre dagar innan han ringde och sa att Södertälje hade åkt på en skada på (Fredrik) Bergvik. Då var det bara att hoppa på tåget och ta det jobbet. Det är ju hur många målvakter som helst som söker platser där ute, så det blir nästan lite "först till kvarn".

Han är inne på det själv. Filip Gustavsson var bara en av många unga målvakter som jagade ett lag att spela för, samtidigt som klubbarna inte hade några pengar att röra sig med och ingen varken visste då eller vet nu när NHL och AHL kan dra igång sina säsonger.

– Jag gick aldrig runt och var orolig, liksom. Förmodligen kommer ju AHL starta någon gång i alla fall, så jag kände aldrig att jag skulle riskera att gå hela säsongen utan att spela. Så länge klubbarna inte behöver betala någon lön kostar det nästan inget för dem att ta in spelare, så det blev snarare en fråga om vilka som ville spela och som var beredda att betala sin egen försäkring. Det kände jag att det skulle vara värt.

Ska jag vara ärlig tänkte jag under min första vecka här att jag var klappkass och var lite orolig för om jag ens skulle klara av att spela på den här nivån



HockeyAllsvenskan består som bekant av flera stora, eller tidigare stora, klubbar som Modo, AIK, just Södertälje med flera. Men ligan består också av en del mindre sexiga lag med arenor som är långt ifrån de Filip Gustavsson vant sig vid att spela i. Men det är ingenting som bekommer honom.

Det har aldrig varit några problem att motivera sig, och ställa om fokuset, till att spela i den svenska andraligan.

– Ska jag vara ärlig tänkte jag under min första vecka här att jag var klappkass och var lite orolig för om jag ens skulle klara av att spela på den här nivån. Jag behövde tävla igång mig för att ens kunna spela här. Och det är bara att kolla på kvalitén som finns i serien. Jag ser ju Lukas Vejdemo, Samuel Fagemo, Ludwig Blomstrand och den typen av spelare varje dag och ser vilken nivå de håller. Alla lag i HockeyAllsvenskan har riktigt bra spelare. Kvalitén finns verkligen i avsluten hos många spelare i den här ligan.

Filip Gustavsson.

Filip Gustavsson har tagit förstaspaden i Södertälje och lär inte bli av med den så länge han är kvar i laget. Frågan är dock hur länge det blir? AHL kommer inte igång den fjärde december, som var det planerade startdatumet, och NHL väntas skjutas fram ända till februari.

Är det jobbigt att inte veta hur länge du blir kvar?

– Äsch, det där är ett ilandsproblem egentligen. Vi får ändå spela hockey, vi får syssla med vår hobby som vi tycker är så kul. Jag får vara hemma i Sverige, får träffa min familj, fira jul hemma för första gången på fyra-fem år... Bara en sån sak! Det är egentligen bara att njuta så länge man får vara här. Jag vet att jag kommer åka över någon gång, och det brukar bli lite "pang-boom" ändå. Så det är lite som vanligt.

Det har blivit drygt två säsonger i Nordamerika för målvaktstalangen. Han har, efter att ha trejdats från Pittsburgh redan under sin tid i Luleå, spelat för AHL-topplaget Binghamton Senators och ser tillbaka på sina år i klubben med både positiva och negativa tankar.

– Till att börja med har det varit superkul att spela där! Det är en supersnabb hockey och det är mycket att göra hela tiden egentligen. Men mina prestationer har varit lite för mycket upp och ned. Vissa matcher har varit riktigt bra, vissa matcher har varit riktigt dåliga. Det är jämnheten jag har haft lite svårt med, och det är inte alls bra eftersom vi ofta spelar fredag, lördag, söndag. Då gäller det att leverera och hitta en konstant bra nivå, i stället för att göra en riktigt bra match och följa upp med en riktigt dålig. Men efter jul tycker jag det kändes riktigt bra. Då hade jag många matcher där jag höll en jämn nivå.

När jag väl får spela min första match i NHL vill jag verkligen ha förtjänat det. Jag vill inte att det ska bli efter en dålig prestation eller en skada på någon annan



Det gjorde att han i januari prisades som AHL:s bästa målvakt, och kort därefter kunde det ha blivit NHL-debut också. När landsmannen Marcus Högberg åkte hem av personliga skäl kallades Gustavsson upp.

– Det är alltid kul att vara uppe hos Ottawa. Det blir en nivå till på träningarna och man vet vilket steg man själv behöver ta för att kunna spela där.

– Men när man får se hur de får leva, och hur de får resa...då får man en riktig morot för att försöka ta sig upp dit. Det är en viss skillnad jämfört med att åka en buss till Cleveland i tolv timmar, kan jag säga. Så det är riktigt bra för psyket att få komma upp dit och få en boost, och sen flytta ned till AHL igen och spela där.

Är du besviken att det inte blev något spel i NHL?

– Tanken var aldrig att jag skulle spela. Men i en match, mot Pittsburgh borta, hade laget det lite kämpigt och vi låg under med 4-0 ganska snabbt. Då kände jag ändå att "nu kanske jag bli inbytt". Men så blev det inte. Sen sa tränaren att "Nästa match kommer Craig (Anderson) göra en grym match". Då förstod jag att det inte skulle bli något spel.

Hur kändes det att få höra det?

– Det kändes lite både och. När jag väl får spela min första match i NHL vill jag verkligen ha förtjänat det. Jag vill inte att det ska bli efter en dålig prestation eller en skada på någon annan. Jag vill att det ska ske efter att jag har levererat i AHL och spelat mig till chansen. Lyckas jag med det kommer jag också ha självförtroendet och tron på att jag verkligen kommer kunna göra det bra. Då skulle jag inte bli lika nervös som jag nog skulle bli om jag får spela i NHL efter att bara ha gjort det okej i AHL. Men gör jag det riktigt bra där nere, då skulle jag kunna göra det bra i NHL också.

Jag vet ju att om jag presterar riktigt bra, och Ottawa inte ger mig chansen, kommer det finnas andra lag som vill ha mig



Ottawa har under hösten plockat in hemmasonen Matt Murray på ett fyraårskontrakt värt över sex miljoner dollar per säsong. Den dubble Stanley Cup-vinnaren ersätter trotjänaren Craig Anderson, och Filip Gustavssons väg till NHL-spel blir därmed ännu snårigare än tidigare.

– Jo, men man kan inte riktigt tänka så där bort. Det kan komma en dag då du helt plötsligt blir bortbytt till en annan klubb. Jag vet ju att om jag presterar riktigt bra, och Ottawa inte ger mig chansen, kommer det finnas andra lag som vill ha mig. Levererar man bra nog får man en plats någonstans.

Det känns ju annars som att Ottawa överlag är på väg åt rätt håll nu.

– Ja, det känns verkligen så. De trejdade till sig Murray och tog in ett par utespelare som free agents. Sen har vi killar som (Josh) Norris och (Drake) Batherson som gjort det riktigt bra i AHL. Ger man den typen av spelare chansen och de gör det bra har man en riktigt ljus framtid. Någon gång kommer det vända för Ottawa också.

Men Filip Gustavsson själv tänker inte på NHL just nu. Han vill fortsätta ta steg i farmarlaget.

– Jag siktar på att bli klar etta i AHL-laget, och leverera många bra matcher i rad i stället för att vara upp och ned. Allt handlar egentligen om att ge självförtroende till coachen, det är trots allt han som tar ut laget. Jag kan vara hur bra som helst med målvaktstränaren varje dag, men om coachen tycker jag svajar på matcherna kommer han ändå inte vilja ta ut mig. Jag menar, hans jobb står ju också på spel. Och ingen vill egentligen vara i AHL, alla vill uppåt.

Det är just jämnheten som blir nyckeln. Det återvänder Gustavsson till flera gånger.

– Målvakterna i NHL är så otroligt jämna, överlag. De kan spela 55 matcher per säsong och göra det bra. Att göra det så bra som de gör, så många matcher varje år, i en så bra liga...det är egentligen där hela utmaningen ligger, avslutar han.