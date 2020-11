Uppgifter: VM-svensken klar för KHL-spel

Efter en kortare återkomst i Nordamerika under fjolåret vände Philip Holm tillbaka till Europa under den gångna säsongen, där han avslutade med nio matcher i schweiziska Lausanne.

Sedan kontraktet med NLA-klubben löpte ut i våras har Holm gått klubblös, men nu ser det ut som att 28-åringen hittat en ny klubbadress.

Enligt spelaragenten Aljoša Pilko är Holm klar för en återkomst till KHL och en ännu icke namngiven klubb.

Philip Holm, World Champion with Team Sweden is coming back to the @khl. Philip scored 26 points with Torpedo in 18/19 season (7+19) #KHLfinest