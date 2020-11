Columbusrookien skriver nytt NHL-kontrakt

Columbus Blue Jackets säkrar upp en av sina restricted free agents för de närmaste tre åren.

Det är Vladislav Gavrikov som tecknar sitt första riktiga NHL-kontrakt i karriären efter att hans rookieavtal gick ut efter den senaste säsongen.

Den 24-årige ryssen, som fyller 25 år senare i november, hade en fin debutsäsong i NHL och stod för 18 poäng på 69 matcher vilket var sjätte bäst bland rookiebackarna i NHL den gångna säsongen.

Nu får Gavrikov ett nytt treårskontrakt värt 2,8 miljoner dollar per säsong.

– Gavrikov var alltid som vi hade hoppats att han skulle vara förra säsongen. Han etablerade sig som en topp fyra-back direkt under sin rookiesäsong. Det är en fortfarande en ung spelare och vi förväntar oss att han kommer att bli bättre varje år och fortsätta vara en viktig del av vår blålinje, säger Blue Jackets general manager Jarmo Kekäläinen i ett uttalande.

