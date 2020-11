Rangers överens med stjärnan – så hög lön får han

Han var en av de största stjärnorna som var på väg mot skiljedomstol.

Nu undviker dock Ryan Strome att ta det hela till rätten då 27-åringen har skrivit ett nytt tvåårskontrakt med New York Rangers, vilket rapporteras av både Sportnets Elliotte Friedman samt New York Posts Larry Brooks.

Det nya kontraktet har en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar där Strome kommer tjäna fyra miljoner dollar första säsongen och fem miljoner dollar den andra säsongen.

Kanadensaren tjänade 3,1 miljoner dollar per säsong med sitt förra kontrakt och höjer därmed lönen med nästan en och en halv miljon dollar per säsong i och med det nya avtalet.

Strome in for two years at $4.5M cap hit per, Post has learned.