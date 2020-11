"Vi vill framåt hela tiden - jobbar väldigt hårt tillsammans"

Efter ett par säsonger där de flesta rubrikerna varit negativa fick Damkronorna en drömstart på säsongen 20/21. Med nio spelare födda på 2000-talet växer ett nytt landslag fram. Igår krossade de Norge med 6-0.

– Alla kommer hit och vill verkligen ta för sig och bidra med det man är bra på. Det tycker jag är väldigt kul att se, säger "veteranen" Lisa Johansson till hockeysverie.se.

Att Sverige slog Norge med klara 6-0 under onsdagen var givetvis väldigt kul, men vad nästan var ännu viktigare för Damkronorna är att det var sex olika målskyttar. Emma Nordin, Ebba Berglund, Sofie Lundin, Emmy Alasalmi, Linnea Johansson och Lisa Johansson nätade alla varsin gång bakom Modo-målvakten Kaja Ekle.



Hockeysverige.se fick en pratstund med en av målskyttarna, Lisa Johansson, strax efter hennes segerfrukost dagen efter vinsten mot Norge.



– När jag är iväg så här, men ofta hemma också, kör jag mycket havregrynsgröt, banan och lite kaffe för att komma igång…

Lite kaffe?

– Det blir mycket kaffe under dagen, men kanske inte så mycket på morgonen, säger Lisa Johansson med ett skratt innan hon blickar tillbaka och ger oss sin analys av matchen mot Norge.

– Jag tycker att vi sätter tonen redan från början. Vi åker mycket skridskor, vågar hålla puck och spelar efter vår plan relativt väl. Sedan håller vi ut resten av matchen. Det blev ganska många mål i första perioden. Då blev det att dom backade hem mer och mer, vilket gjorde att det blev väldigt svårt att oss in på kassen.

– Vi löser det ändå bra, får igenom lite skott, har trafik framför mål och får in någon puck även i andra och tredje perioderna. I det stora hela gör vi en bra match.

UNGT LANDSLAG

Sverige mönstrar inte mindre än nio spelare födda på 2000-talet i den här turneringen och det här märks på ett positivt sätt menar Lisa Johansson.



– Vi vill framåt hela tiden och jobbar väldigt hårt tillsammans samtidigt som vi försöker komma ihop som grupp. Det finns inte den här rädslan oss folk att ta för sig. Alla kommer hit och vill verkligen ta för sig och bidra med det man är bra på. Det tycker jag är väldigt kul att se.

Lisa Johansson, född 1992, räknas numera som lite av en tant i det här nya unga laget.



– Helt plötsligt har jag blivit tredje äldst. Jag vet inte vad som hände där. Allt gick ganska fort, skrattar landslagsforwarden och fortsätter:

– Jag tycker ändå inte att min roll har förändrats så mycket. Det är bara att fortsätta gå ut och göra det jag är bra på precis som vi alla ska göra. Sedan är det lite så att jag ska försöka visa vägen med mitt spel och visa att det är hårt jobb som gäller oavsett om man är den defensiva ”brunkarforwarden” eller den offensiva som folk räknar med ska göra mål. Alla måste jobba hårt och göra det tillsammans.

Lisa Johansson.Foto: Ronnie Rönnkvist



I norska laget spelade en av Lisa Johanssons lagkamrater i AIK, Line Bialik Öien, en spelare hon helst vill ha i sitt eget lag.



– Det är såklart kul att mötas även om jag hellre har henne i mitt lag som jag har hemma i AIK, säger Lisa Johansson med ett lätt skratt.

Ni vann med 6-0 över ett Norge som ni kommer möta i B-VM, vad betyder resultatet för just den viktiga turneringen?

– Vi vet inte hur det kommer se ut. Det kanske blir så att varken vi eller Norge har samma trupp i B-VM. Allt kan förändras och det är ganska långt dit.

– Självklart är det ändå viktigt för självförtroendet kollektivt veta att vi mött Norge en gång och vunnit. Vi vet nu vart vi står och vet också att om vi jobbar hårt tillsammans, som vi gjorde igår, och skapar mycket så har vi chans att slå dom igen.

– Som sagt var, det är en ganska lång väg dit, och jag vet inte om vi ska se så mycket på tidigare matcher då vi väl kommer fram till B-VM.

När var du själv senast med i Damkronorna då ni gjorde sex mål framåt?

- Jag vet inte om jag har varit med om det…

"VIKTIGT FÖR DET KOLLEKTIVA SJÄLVFÖRTROENDET"

Vad betyder det för fortsättningen och laget att just göra så pass många mål framåt i en och samma match?

– Som jag sa tidigare är det väldigt viktigt för det kollektiva självförtroendet. Som alla vet har det varit väldigt mycket snack även tidigare om att vi måste gå framåt och göra mer mål.

– Igår visade vi verkligen det samtidigt som det är sex olika målskyttar. Det visar att vi tar steg framåt och i rätt riktning hela tiden, vilket är väldigt viktigt och kul att se.

Kan det bli en ny målfest idag?Bildbyrån



Ikväll med matchstart 19.00 står Danmark för motståndet.



– Det är jättekul och inspirerande att få möta Danmark. Ett lag som jag aldrig mött tidigare. Jag tror att det kommer bli en tuff match, men om vi spelar som igår, jobbar hårt ihop och hela tiden försöker attackera framåt så hoppas jag att vi ska ta hem en ny vinst.

– Vi har inte ännu (9.30) haft något möte om hur Danmark spelar, men det kommer vi självklart ha under dagen. Däremot har jag aldrig sett dom live någon match, men jag har sett någon träning här.

– Det ska bli väldigt kul att se hur dom är. Dessutom har Peter Elander har tagit över laget och han har man ju träffat på tidigare, avslutar Lisa Johansson.

