Tidigare Luleåbacken skriver nytt NHL-kontrakt

2013 flyttade en då 17-årig back vid namn Christian Jaros från hemstaden Kosice i Slovakien till Luleå. Där kom han att göra fyra säsonger och 86 SHL-matcher innan han flyttade till Nordamerika för spel i Ottawa Senators organisation.

Där har den nu 24-årige Jaros hunnit avverka tre säsonger – och är nu klar för en fjärde. Under måndagen skrev han ett nytt ettårigt tvåvägskontrakt värt 750 000 dollar i NHL och 250 000 dollar i AHL, skriver Cap Friendly på Twitter.

Jaros stod inför möjligheten att låta en skiljedomare avgöra hans nya kontrakt, men lyckades komma överens med Senators innan dess.

Under de tre senaste säsongerna har Christian Jaros spelat 76 NHL-matcher för Senators och gjort 13 poäng (1+12). Det har även blivit 79 matcher och 31 poäng (5+26) i AHL med farmarlaget Belleville Senators.

Senaste säsongen gjorde han 13 matcher i NHL och 34 i AHL.

Ottawa #Senators have settled with Christian Jaros on a 1 year/2-way deal.



NHL: $750,000

Minor: $250,000



Jaros was scheduled to go before an arbitrator on Nov 7th.https://t.co/DhNVRzJ26L