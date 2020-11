Finske VM-hjälten uppges klar för KHL-spel

Kevin Lankinen slog igenom stort när han ledde Finland till VM-guld 2019. 25-åringen har dock inte fått någon chans i Chicago Blackhawks än och nu kommer rapporter från Ryssland om att Lankinen sägs vara klar för Avangard Omsk.



När Finland skrällde sig till VM-guldet 2019 var Kevin Lankinen som en vägg i kassen. Han höll bland annat nollan i semifinalen mot Ryssland och hade till slut en räddninsprocent på 94,2 när turneringen summerades.

Många trodde nog att en NHL-chans skulle komma efter VM-succén men sedan dess har det bara blivit spel i AHL med Chicagos farmarlag Rockford IceHogs för Lankinen.

Möjligheten till spel i NHL ser ut att dröja ytterligare för nu kommer det ryska uppgifter om att Lankinen kan vara på väg till KHL och Avangard Omsk.

Det är dock oklart hur avtalet i så fall kommer att se ut, eftersom Lankinen egentligen har två år kvar på kontraktet med Blackhawks.

Den gångna säsongen spelade Lankinen 21 matcher för Rockford och hade en räddningsprocent på 90,9.

