Tyske backen lämnar NHL – klar för KHL-spel

Han väntade på NHL-anbud, men när de uteblev så vänder nu den tyske backen Korbinian Holzer hem till Europa igen.

I en intervju med tyska Eishockey News berättar 32-åringen att han skrivit på ett ettårskontrakt med KHL-klubben Avtomobolist Jekaterinburg.

Holzer lämnar därmed NHL efter totalt åtta säsonger och 206 matcher i ligan. Den gångna säsongen spelade backen i Anaheim Ducks innan han trejdades till svensklaget Nashville i samband med NHL:s trading deadline i slutet på februari.

Med storlöftet Moritz Seider, just nu i Rögle, i AHL under hela fjolårssäsongen var Holzer den ende tyske NHL-backen under fjolåret. 32-åringen är en av blott 15 tyska backar som någonsin har spelat i NHL.

I Avtomobilist blir Holzer lagkamrat med SHL-bekantingarna Chay Genoway och Geoff Platt, men även med NHL-legendaren Pavel Datsjuk som vid 42 års ålder producerat 20 poäng på 18 KHL-matcher den här säsongen.

