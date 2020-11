Stockholm Nord höll undan – vann TV-pucken

Tidigare idag avgjorde TV-pucken för flickor. Nu var det dags för pojkarna, där Stockholm Nord korades till vinnare i årets TV-puck för pojkar.

TV-pucken Pojkar

Småland–Göteborg 5–0 (3–0,2–0) Bronsmatchen

Småland knep bronsmedaljen i årets upplaga av pojkarnas TV-puck. Det gjorde dem efter en stabil vinst över Göteborg under söndagsförmiddagen. Det var Rikard Thimgren som inledde målskyttet efter cirka fyra minuter spelat. Sedan rullade det bara på. Efter ett mål av Elis Rix, Joel Svensson som stod för två och ännu ett mål av Thimgren så fastställdes slutresultatet. Alla tre spelare är vanligtvis hemmahörande i Växjö Lakers.

Stockholm Nord–Västerbotten 5–2 (2–0, 3–2 ) Finalen

Det tog 14 minuter in i första perioden för att nollan skulle spräckas. Då var det Stockholms Jack Klevby som hittade nätet i numerärt överläge. Cirka tre minuter senare utökade Vilmer Alriksson ledningen till 2–0 och det resultatet stod sig till pausvila. Tre minuter in i andra perioden utökade Romeo Ekfeldt ledningen till 3–0 i numerärt överläge. Fem minuter senare stod det 4–0 efter mål av Anton Petrini. Västerbotten tog time out och samlade trupperna. Vad som sades där vet vi inte. Men det blev en uppenbar förbättring. Två mål av Västerbotten på mindre än en minut, signerat Oskar Vuollet samt Axel Pellika-Sandin. Men närmare än så kom inte Västerbotten. Gustaf Kangas fastställde slutresultatet i öppen kasse. Stockholm Nord lyckades hålla undan och vann rättvist årets upplaga av TV-pucken.

TV: Jonathan Dahlén uttagen i Tre Kronor