Beslutet: Förbjuder tacklingar

Ontario Hockey League kommer inte att innehålla tacklingar den kommande säsongen.

Detta efter ett beslut av staten Ontarios idrottsminister Lisa MacLeod, uppger Canadian Press.

Enligt MacLeod ska detta beslut minska smittspridningen av Covid-19 då spelarna inte riskerar att smitta varandra i lika stor utsträckning nu när de inte får tacklas.

– Detta omfattar inte bara OHL och utan heller bara hockey utan all sport. Vi är inne i en väldigt seriös situation just nu och verkligheten är att vi måste ha dessa försiktighetsåtgärderna, säger hon enligt Canadian Press.

Idrottsministern uppger även att man har tittat på hur det har sett ut i en annan juniorliga, QMJHL. Där har den nya säsongen redan kommit igång men flera lag har, likt i SHL, råkat ut för Coronautbrott vilket tvingade ligan att pausas i en viss region.

– Jag misstänker att OHL kommer behöva ändra sitt spel fram tills det finns ett vaccin eller åtminstone ett godkännande att vi har kontroll över smittan av Covid-19, säger MacLeod.

Under fredagskvällen kom TSN:s Darren Dreger med uppgifter som sade att beslutet inte var fattat utan att förhandlingar pågick.

Detta sköts dock ner av Lisa MacLeod som svarade på Twitter med: "Detta stämmer inte" och sedan citerade hon en artikel som sade att tacklingar förbjuds och skrev: "Detta stämmer".

Den nya OHL-säsongen är planerad att inledas den 4 februari.

This is not correct. While we are working with the league on a safe return to play we are not “negotiating” on public safety measures prescribed by the Health Table. https://t.co/79URfJTYpa