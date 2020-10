Det talas väldigt mycket om att ta ansvar inom hockeyn. Ändå är det väl i stort sett det enda som inte görs. Fram till nu.



Pesten har landet, Europa, världen i ett järngrepp. Ändå skriks det om att släppa in publik, letas kryphål för att ta in mer publik och trycks på för att matcher ska spelas och seriespel genomföras till varje pris. Som om det finns någon form av självändamål i att hockey ska spelas oavsett hur läget i världen ser ut.



Hockeylag bussas fram och tillbaka genom riket trots att det är uppenbart att smittan börjat vandra från omklädningsrum till omklädningsrum och situationen bara verkar bli värre. Mitt i allt kom regeringen dessutom med beskedet att publikgränsen skulle höjas till 300. Som ett fåfängt (och ärligt talat ganska imbecillt) försök att blidka sina kritiker i ett läge där det stormade hårt och...smittspridningen i samhället ökade.



Men säg den lycka som varar (för hockeyklubbarna), regionerna har på många ställen klivit in och valt att hålla fast vid tidigare publikbegränsning om 50 personer. Det är helt enkelt inte läge att börja släppa på nu när läget med smittspridningen ser ut som det gör.



I det här läget ställer jag mig upp och applåderar Vallentuna vars styrelse lyssnat på Folkhälsomyndigheten och regionen och inte bara förhåller sig till de 50 personer som de faktiskt får släppa in utan helt och hållet kommer att säga nej till publik i sin hemmaarena fram till och med den 19 november.



Det är att ta ansvar!



För läser man den information som myndigheterna kablade ut under torsdagen bokstavligt står det ju faktiskt:



”Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym”



och...



”Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar”



Egentligen är väl de där direktiven inte ens förenliga med att hålla igång ett seriespel i en semiprofessionell liga som Hockeyettan över huvud taget. Men serierna ska få rulla på.



Patrik Stolt, ansvarig för a-verksamheten, förklarar beslutet på Vallentunas hemsida:



- Vi som förening vill ta ett tydligt ansvar om vår hälsa och verkligen se till att följa FHM:s direktiv och det blir ju en väldigt speciell situation med budskapet om att gå på match i HockeyEttan när myndigheten i vår region och andra sidan säger att vi skall “Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med samt Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.”



Kanske är det inte helt ologiskt att det är en klubb som själva varit igenom covid19-elden med ett flera veckor långt uppehåll som faktiskt kliver fram och tar ansvar tillslut. Men det är en viktig signal.



Frågan är om det är någon som kommer att följa efter.



* * *



Som om det inte vore nog med att Vallentuna satt två veckor i karantän och Hammarby just nu gör samma sak. Något som har ställt till det ordentligt med uppskjutna matcher och ett rörigt spelschema.



Nu har coronan fått fäste hos Huddinge och Strömsbro också.



Än så länge är de bekräftade fallen inte tillräckligt många för att det ska vara tal om en total nedstängning, men risken finns att det bara är en tidsfråga. Tillsvidare har i alla fall Huddinges möte med Hudiksvall skjutits upp och Strömsbro pausar verksamheten över helgen vilket påverkar åtminstone två matcher.



Det är naturligtvis helt rätt att skjuta upp matcherna och boka om, allt annat vore vansinne. Men vi kan nog konstatera redan nu att den östra serien kommer att få väldigt svårt att spelas klart till den 16 december. Det är helt enkelt för många matcher som måste flyttas och klämmas in och då har vi säkerligen inte sett det sista coronastoppet.



Förstår jag saken rätt kommer det börja skissas på en plan b inom kort...



* * *



Gårdagens stora nyhet var förstås att Conny Strömberg är tillbaka i Hockeyettan. Den evigt unge veteranen återvänder till Surahammar, men den här gången inte som spelare utan i rollen som assisterande tränare.



Ska vi tippa att han omedelbart kommer ta på sig uppdraget som powerplay-coach? Ska vi gissa att det inte kommer dröja många dagar innan det börjar klia i fingrarna och passningsgeniet blir sugen på att lira? Och att några ytterligare förluster för laget faktiskt gör klubbledningen ganska välvilligt inställd till en sådan comeback-tanke?



Det blir spännande att följa.



* * *



Trevlig helg!